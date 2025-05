President Santokhi geeft 1000 kavels uit in FAI-verkavelingsproject te Saramacca

President Chandrikapersad Santokhi zal vanavond officieel 1.000 kavels uitgeven aan

geselecteerde burgers in het kader van het Food and Agriculture Industries (FAI)-

verkavelingsproject in het district Saramacca. De kavels, met een maximale grootte van 450

vierkante meter per stuk, worden toegewezen aan geregistreerden die eerder door het ministerie

van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) via een selectiecommissie zijn goedgekeurd.

De toewijzing vindt plaats tijdens een ceremonie die begint met een meet-and-greet met de

president in Groningen, gevolgd door de officiële uitreiking van toewijzingsbrieven op het

kermisterrein van Shammy Gauri aan de Bananenbacovenweg in Jarikaba.

Zakelijke overdracht zonder staatsbemiddeling

Volgens LVV-minister Parmanand Sewdien betreft het een bijzondere overdracht, waarbij er

geen bereidverklaring of beschikking vanuit de staat nodig is. Het verkavelde terrein behoort

namelijk tot de grondhuurrechten van FAI, dat reeds juridisch eigenaar is van de percelen. “Het

gaat om een zakelijke overdracht van FAI aan de burgers, in overleg met de regering,” aldus de

bewindsman.

Na ontvangst van de toewijzingsbrief worden de geregistreerden formeel eigenaar van hun kavel

met overdracht van het grondhuurrecht. Op verzoek van de nieuwe eigenaren kan dit

grondhuurrecht vervolgens worden omgezet in eigendom.

Eerder stopgezet, nu hervat en uitgebreid

Het FAI-verkavelingsproject werd eerder – samen met twee andere grote infrastructurele

projecten – tijdelijk stopgezet door president Santokhi, wat destijds tot maatschappelijke onrust

leidde. Inmiddels zijn de knelpunten opgelost en is het project hervat. De toewijzing had

oorspronkelijk eerder moeten plaatsvinden, maar moest worden uitgesteld totdat alle

administratieve en technische zaken waren afgerond.

De verkaveling beslaat een totaal van 134 hectare van het 1.045 hectare grote gebied dat aan FAI

in grondhuur is afgestaan. In juli 2024 werd het grondhuurrecht, dat in 2025 zou vervallen,

verlengd met 40 jaar. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van het project heeft de regering in

april 2025 via openbare inschrijving een bedrag van US$ 23,4 miljoen beschikbaar gesteld aan

Kuldipsingh Infra. Dit bedrag is bestemd voor het bouwrijp maken van het gebied, inclusief

aanleg van nutsvoorzieningen en infrastructuur.

Woningbouw en tuinbouw centraal

Het project is onderdeel van de bredere strategie van de regering-Santokhi om via

verkavelingsprojecten duurzame woningbouw en tuinbouw mogelijk te maken. Zoals

gebruikelijk bij recente projecten, worden de terreinen voorzien van alle basisvoorzieningen om

bewoners een leefbare omgeving te garanderen.