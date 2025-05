Massale uitval onder stembureauleden in Paramaribo zorgt voor onrust

Meer dan 400 personen die al waren getraind als stembureaupersoneel in Paramaribo hebben

zich onverwacht afgemeld voor hun taak op de verkiezingsdag. De reden voor deze plotselinge

terugtrekking is nog onduidelijk, aldus Nasier Eskak, directeur van het ministerie van

Binnenlandse Zaken (Biza), tegenover het Journalistencollectief Verkiezingen 2025.

Om het gat te vullen, is Biza nu dringend op zoek naar ongeveer 500 nieuwe krachten die snel

getraind moeten worden. Het gaat hierbij om de plaatsvervangende leden 8, 9 en 10 in de

stembureaus, wier taken vooral bestaan uit het handhaven van orde en het helpen van kiezers.

Omdat deze taken relatief eenvoudig zijn, zullen twee extra instructiebijeenkomsten volstaan om

de nieuwe medewerkers goed voor te bereiden.

Samseerali Sheikh-Alibaks, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), noemt de

situatie zorgwekkend en hoopt dat dit zich niet herhaalt in andere districten. Hij merkt op dat

sommige mensen mogelijk voor meerdere functies tegelijk solliciteren, bijvoorbeeld bij politieke

partijen. Uit controles blijkt echter dat er geen overlap is tussen OKB-observers en

stembureauleden, en kandidaten op lijsten zijn uit het systeem verwijderd. Het OKB zelf

noteerde slechts enkele afmeldingen, vooral om gezondheidsredenen.

In Paramaribo zijn er 275 stembureaus, waarvoor 2.750 leden nodig zijn. De massale uitval is

vooral merkbaar onder de lagere plaatsvervangende posities. Eskak benadrukt dat de uitval ook

financiële gevolgen heeft, aangezien trainingen al zijn vergoed, maar betaling pas na de

verkiezingen plaatsvindt.

Hoewel Eskak geen aannames wil doen, noemt hij het opmerkelijk dat zoveel mensen zich

tegelijk terugtrekken. Sheikh-Alibaks vermoedt dat een deel van de afmelders mogelijk in dienst

is getreden bij politieke partijen, die doorgaans hogere vergoedingen bieden dan Biza. Hij

waarschuwt bovendien dat er mogelijk nog meer afmeldingen zullen volgen vlak voor de

verkiezingsdag.

Het Managementteam Verkiezingen komt vandaag bijeen om de kwestie te bespreken en

maatregelen te treffen. Biza schakelt ondertussen mensen in die al in het personeelsbestand staan

en nodigt ook nieuwe geïnteresseerden uit zich te melden voor deelname aan het

verkiezingsproces.