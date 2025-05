Politieke partijen falen bij VES-debat: gebrek aan concrete economische plannen voorkritieke jaren

Tijdens de tweede dag van het economisch debat georganiseerd door de Vereniging van

Economisten in Suriname (VES), slaagden de politieke partijen er niet in het panel te overtuigen

met een heldere visie op de financieel-economische toekomst van het land. In plaats van

diepgaande analyses en doorberekende plannen voor de cruciale periode 2025–2028, kwamen de

partijen vooral met algemene beleidsvoornemens en verkiezingsbeloften.

VES-panel reageert kritisch

Panellid Winston Ramautarsing sprak zijn teleurstelling duidelijk uit: “Ik complimenteer u allen

met de mooie verhalen, maar het is allemaal te mooi om waar te zijn.” Ook Waddy Sowma uitte

zijn ergernis over het gebrek aan concrete voorstellen. De verwachting was dat partijen helder

zouden schetsen hoe zij Suriname in de komende moeilijke jaren financieel en economisch op

koers willen houden.

VES-voorzitter Steven Debipersad benadrukte in zijn inleiding dat Suriname zich op een

economisch kruispunt bevindt. Met een torenhoge schuldenlast, zware rentelasten en een

overheid die moeite heeft met het financieren van basisvoorzieningen, zijn realistische en

uitvoerbare beleidsplannen dringend nodig. “De VES wil geen loze verkiezingsbeloften, maar

concrete voorstellen en eerlijke analyses,” stelde Debipersad.

Kritiek op inhoud presentaties

De presentaties van de deelnemende partijen – VHP, NDP, PL, DA’91, VLS en APP – misten

volgens het panel diepgang. Zo hield Asiskumar Gajadien (VHP) vooral een terugblik op de

prestaties van zijn partij in de afgelopen regeerperiode en sprak hij over het realiseren van een

24-uurs economie, maar zonder onderbouwing met cijfers of concrete stappen. Jennifer

Geerlings-Simons (NDP) pleitte voor soberheid, efficiëntie en corruptiebestrijding, maar bleef

eveneens vaag over de praktische uitvoering.

De overige partijvertegenwoordigers – Bronto Somohardjo (PL), Angelic Del Castilho (DA’91),

Robert Vishnudatt (VLS) en Carmeline Doelasan (APP) – kwamen met algemene punten als

investeren in onderwijs, gezondheidszorg, en het terugbrengen van het aantal ministeries, maar

lieten het na om duidelijke keuzes of financiële doorrekeningen te presenteren.

Tijdgebrek of inhoudsgebrek?

De partijen gaven aan dat de beschikbare spreektijd van drie minuten te kort was om hun visie

volledig uiteen te zetten. Hoewel zij tijdens de vragenronde iets meer inhoud boden, bleef het

panel kritisch. Eén van de panelleden merkte op dat de voorgestelde maatregelen vermoedelijk

niet zijn doorgerekend, wat het gebrek aan geloofwaardigheid versterkte.

De kernvraag blijft onbeantwoord

Voor de VES blijft de centrale vraag hoe Suriname de periode tot 2028 – de zogeheten “pre-

olieperiode” – economisch kan overbruggen zonder sociale instabiliteit of macro-economisch verval. Juist daarover wilden zij concrete keuzes horen: tussen hervormingen, investeringen en

sociale bescherming.

Het tweedaags debat, gehouden in het Event-gebouw van Assuria, trok vertegenwoordigers van

dertien politieke partijen. Alleen Democratie en Rechtsstaat (DUS) nam niet deel.