Paus Leo XIV zet hervormingskoers Franciscus voort: “Een kostbare erfenis”

Paus Leo XIV heeft tijdens zijn eerste ontmoeting met het volledige college van kardinalen bevestigd dat hij de hervormingsagenda van zijn voorganger, paus Franciscus, zal voortzetten. In een toespraak op zaterdag, slechts enkele dagen na zijn verkiezing op 8 mei, prees hij Franciscus als een voorbeeld van dienstbaarheid en riep hij op tot samenwerking, dialoog en trouw aan het Tweede Vaticaans Concilie.

De 69-jarige Leo XIV, geboren als Robert Prevost en afkomstig uit de Verenigde Staten, omschreef Franciscus’ nalatenschap als “kostbaar”. Hij benadrukte diens inzet om de Rooms-Katholieke Kerk meer open en betrokken te maken in een veranderende wereld. “Laten we deze kostbare erfenis ter hand nemen en de reis voortzetten,” verklaarde de nieuwe paus.

In zijn toespraak benadrukte Leo XIV het belang van de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie, waaronder de modernisering van de liturgie en het bevorderen van interreligieuze dialoog. Zijn keuze voor de naam “Leo” is deels een eerbetoon aan Leo XIII, bekend om zijn sociale leer. Hij waarschuwde voor hedendaagse bedreigingen zoals kunstmatige intelligentie, die volgens hem fundamentele vragen oproept over menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en de toekomst van arbeid.

Opvallend was de interactieve vorm van de bijeenkomst. In tegenstelling tot de gebruikelijke formele audiënties, nodigde Leo XIV alle kardinalen uit om hun zorgen en ideeën te delen. Deze openheid werd positief ontvangen. De Ierse kardinaal Sean Brady sprak van een “luisterende en open” sfeer, terwijl de Spaanse kardinaal Aquilino Bocos Merino het als “hartelijk en gemeenschappelijk” omschreef.

Ook geopolitieke thema’s kwamen ter sprake. De Tsjechische kardinaal Dominik Duka bevestigde dat de omstreden overeenkomst tussen het Vaticaan en China uit 2018, die de Chinese overheid mede-inspraak geeft bij bisschopsbenoemingen, opnieuw onderwerp van gesprek was.

Zelfs kardinaal Gerhard Müller, bekend om zijn kritiek op Franciscus, noemde de ontmoeting “zeer goed en harmonieus”. Volgens ingewijden behaalde Leo XIV bij het conclaaf op 8 mei ruim de vereiste tweederdemeerderheid, met meer dan 100 stemmen van de 133 kiesgerechtigde kardinalen. Kardinaal Désiré Tsarahazana uit Madagaskar bevestigde dit resultaat.

De ontmoeting vond plaats in het kleine auditorium van het Vaticaan, waar ook de pre-conclaafbijeenkomsten werden gehouden. Paus Leo XIV sloot de sessie af door elke kardinaal persoonlijk te begroeten – een gebaar dat zijn betrokkenheid en verbindende stijl onderstreept.