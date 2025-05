Ministerie waarschuwt voor vervalste Ozempic: ernstige gezondheidsrisico’s bij onjuist gebruik

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt de samenleving voor de circulatie van vervalste semaglutide-producten (bekend onder de merknaam Ozempic) op de markt in de Verenigde Staten. Deze namaakmedicatie vormt een ernstig gezondheidsrisico, aangezien de kwaliteit en veiligheid ervan niet zijn gegarandeerd.

Semaglutide is een voorgeschreven geneesmiddel voor de behandeling van Diabetes Mellitus type 2. In de afgelopen periode wordt het echter steeds vaker oneigenlijk gebruikt als afslankmiddel, vaak zonder medisch toezicht. Dit misbruik kan leiden tot ernstige bijwerkingen, vooral wanneer het middel wordt verkregen via niet-erkende kanalen.

Het ministerie benadrukt dat medicatie uitsluitend dient te worden verkregen via erkende en vergunninghoudende apotheken. Deze apotheken opereren onder toezicht en de verantwoordelijke apothekers zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde geneesmiddelen. Aankoop via niet-erkende bronnen vergroot het risico op blootstelling aan vervalste producten aanzienlijk.

Belangrijk is ook dat semaglutide niet voor alle vormen van overgewicht geschikt is. Een juiste medische indicatie en begeleiding zijn noodzakelijk om verantwoord gebruik te waarborgen.

Advies aan het publiek: