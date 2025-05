A20, DOE en PRO nemen afstand van misleidende Bondru-campagne

De politieke partijen A20, DOE en PRO hebben zich nadrukkelijk gedistantieerd van een recente campagne-uiting van Stichting Bondru, waarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat er sprake zou zijn van een samenwerking tussen bepaalde politieke leiders. Op een billboard van de stichting zijn Krishna Mathoera (VHP), Diana Pokie (NPS) en Andrew Baasaron (DOE) naast elkaar afgebeeld, wat volgens de betrokken partijen tot verwarring leidt onder de kiezers.

Stichting Bondru voert momenteel een campagne waarin zij de bevolking oproept om te stemmen op integere politici. Hoewel A20 aangeeft het recht van burgerorganisaties om hun voorkeuren kenbaar te maken te respecteren, is er scherpe kritiek op de manier waarop dit is gebeurd.

“Tot onze verrassing is er een billboard geplaatst waarop de drie genoemde kandidaten gezamenlijk worden afgebeeld,” aldus een verklaring van A20. “Deze presentatie suggereert een vorm van samenwerking tussen de kandidaten of hun partijen, maar daarvan is absoluut geen sprake.”

De partij benadrukt dat er tot op heden geen enkele afspraak is gemaakt over samenwerking tussen VHP, NPS, DOE of de individuele kandidaten op het billboard. A20 stelt verder dat zij haar verkiezingscampagne voert in samenwerking met haar bestaande partners DOE en PRO, en dat elke andere suggestie misleidend is.

“Wij roepen onze achterban en de samenleving op om zich te blijven richten op de officiële communicatie van A20, DOE en PRO,” luidt de gezamenlijke oproep. “Laat u niet misleiden door externe campagne-uitingen die een onjuist beeld van politieke samenwerking creëren.”