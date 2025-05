Staat betwijfelt rechtsgeldigheid rechtszaak over stemgeheim mensen met beperking

De Staat Suriname heeft twijfels geuit over de rechtsgeldigheid van de zaak die Stichting Wan Okasi heeft aangespannen met betrekking tot het stemgeheim voor mensen met een lichamelijke beperking. De belangenorganisatie stelt dat de rechten van deze groep worden geschonden doordat op de dag van stemming, naast een vertrouwenspersoon, ook een beëdigde vertegenwoordiger van het stembureau het stemhokje mag betreden om de stem uit te brengen.

Tijdens de voortzetting van de rechtszaak, die vrijdag plaatsvond, reageerde advocaat Dwight Kraag namens de Staat inhoudelijk op de aanklacht. De kern van het verweer draait om de vraag of Stichting Wan Okasi juridisch bevoegd is om deze zaak aanhangig te maken.

Discussie over procesbevoegdheid

Volgens Kraag is het de vraag of de stichting op basis van haar statuten gemachtigd is om op te treden namens mensen met een beperking. Hij betwist daarnaast de geldigheid van documenten die de stichting eerder heeft ingezonden, waaronder brieven ondertekend door voorzitter Aniel Koendjbiharie. De Staat stelt ook dat het KKF-uittreksel onvoldoende zekerheid biedt over de rechtspersoonlijkheid van de stichting.

De raadsman van Wan Okasi, Milton Castelen, noemt het zorgelijk dat de Staat de legitimiteit van de stichting in twijfel trekt. Hij benadrukt dat de stichting reeds geruime tijd actief opkomt voor de belangen van mensen met een beperking.

Wettelijke grondslag ter discussie

Daarnaast verdedigt de Staat de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het stembureau in het stemhokje. Volgens Kraag biedt de Kiesregeling – met name artikel 2 lid 4a en artikel 3 van het Staatsbesluit – de wettelijke ruimte om het omstreden artikel 27 van het Kiesbesluit te creëren. Dit artikel staat toe dat naast een vertrouwenspersoon ook een stembureauvertegenwoordiger aanwezig is, zonder dat daarmee de rechten van kiezers met een beperking worden geschonden.

Wanneer de rechter uitspraak doet in deze zaak is nog onbekend. Advocaat Castelen verwacht echter dat de beslissing nog vóór 25 mei zal volgen, gezien het belang van de zaak in aanloop naar de verkiezingen