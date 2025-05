President Santokhi in dialoog met veiligheidsdiensten: ‘Samen werken aan structurele oplossingen’

Tijdens een informele bijeenkomst op vrijdag heeft president Chan Santokhi geluisterd naar de ervaringen, zorgen en suggesties van vertegenwoordigers van de Surinaamse veiligheidsdiensten. Aanwezig waren leden van het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, het Korps Brandweer Suriname en de Militaire Politie.

De bijeenkomst had als doel een open dialoog te voeren over knelpunten in de uitvoering van hun taken, en stond tevens in het teken van waardering voor het werk van deze diensten. Volgens de Communicatiedienst Suriname benadrukte de president het belang van regelmatig overleg om gezamenlijk te werken aan een veiliger Suriname.

Knelpunten en beleidsbelofte

Tijdens het gesprek kwamen diverse knelpunten aan de orde, waaronder het aanhoudende tekort aan transportmiddelen, achterstallige bevorderingen en structurele organisatorische problemen. President Santokhi gaf aan deze signalen serieus te nemen en beloofde ze mee te nemen in de verdere beleidsvorming.

Hij onderstreepte dat niet alleen materiële voorzieningen belangrijk zijn, maar dat ook erkenning, betrokkenheid en duidelijke communicatie essentieel zijn voor het verbeteren van de prestaties en motivatie binnen de veiligheidssector.

Verwezenlijkingen en oproep tot betrokkenheid

Naast het bespreken van de uitdagingen, stond de president ook stil bij de behaalde resultaten van de afgelopen regeringsperiode. Hij wees op de digitalisering van overheidsdiensten, de omzetting van gronden en de realisatie van woningbouwprojecten, die volgens hem bijdragen aan een betere toekomst voor alle Surinamers.

“Wij willen een mooi land,” zei Santokhi. “U kunt daaraan bijdragen door goede keuzes te maken – voor uzelf, voor het land en voor de toekomstige generaties.”