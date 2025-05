VS en China hervatten handelsgesprekken in Genève te midden van hoogoplopende spanningen

In Genève zijn zaterdagmiddag de handelsgesprekken hervat tussen de Chinese vicepremier He Lifeng en de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, in een poging de escalerende handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld te beteugelen. De ontmoeting, die plaatsvond op een geheime locatie in de Zwitserse stad, markeert een voorzichtige stap richting herstel van het wederzijdse vertrouwen.

De onderhandelingen volgen op weken van oplopende spanningen na het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om extra invoertarieven op te leggen, onder meer aan China. In reactie daarop verhoogde Beijing zijn eigen tarieven, waarmee over en weer heffingen boven de 100% zijn bereikt. Analisten waarschuwen voor de wereldwijde economische gevolgen, zoals verstoringen in toeleveringsketens en dreigende recessie.

Tijdens de gesprekken drong Washington aan op hervormingen van het Chinese handelsmodel, terwijl China eist dat de VS hun tarieven verlaagt en Peking als gelijkwaardige partner behandelt. President Trump stelde vrijdag een verlaging van Amerikaanse invoerheffingen op Chinese producten voor – van 145% naar 80% – op voorwaarde dat China concessies doet. Beide landen beweren het initiatief tot de ontmoeting te hebben genomen.

De gesprekken vonden plaats onder bemiddeling van Zwitserland, dat beide delegaties recent ontving. De Zwitserse minister van Economie, Guy Parmelin, sprak van een “belangrijke eerste stap” en benadrukte het belang van een vervolgtraject. WTO-directeur Ngozi Okonjo-Iweala noemde de dialoog “constructief” en riep op tot blijvend overleg.

Of de gesprekken op korte termijn tot een doorbraak leiden, is onzeker. De onderhandelingen kunnen mogelijk tot maandag doorgaan.