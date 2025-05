Een Staatsman, bruggenbouwer en vaderfiguur: het afscheid van Jules Albert Wijdenbosch

In de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) namen familie, vrienden, politici en burgers op waardige wijze afscheid van oud-president Jules Albert Wijdenbosch. Tijdens de staatsuitvaart werd hij geëerd als een visionair leider, een mensenmens en een unieke persoonlijkheid met een uitgesproken stijl en een kleurrijk vocabulaire. Bekend als ‘Oom Jules’ of ‘Bosje’, werd hij zaterdag begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats Hodi Mihi Cras Tibi.

Wijdenbosch was meer dan een voormalig president. Gedurende zijn politieke loopbaan vervulde hij talrijke functies: formateur, Assembleelid, premier, minister, vicepresident én president. Maar volgens velen was zijn betekenis groter dan zijn titels. Hij was mentor, vaderfiguur, nationaal denker en doener. Zijn visie kwam tot uiting in initiatieven zoals de oprichting van het Jeugdparlement en in infrastructurele projecten, waaronder de bruggen over de Suriname- en Saramaccarivier – tastbare symbolen van zijn bruggenbouwende karakter.

President Chan Santokhi herinnerde zich Wijdenbosch als een nationalist pur sang. Hij prees diens moed en betrokkenheid, onder meer bij het geschil met buurland Guyana over booractiviteiten op betwist gebied. Santokhi deelde ook een persoonlijk moment: ondanks politieke tegenstellingen vroeg Wijdenbosch hem mee te gaan naar de eerste VN-conferentie over drugs. “Dat toont zijn inzet voor het nationaal belang,” aldus de president. “Hij koos deskundigen boven partijpolitiek.”

Naast zijn politieke verdiensten werd Wijdenbosch ook herinnerd als levensgenieter, sociaal betrokken mens en iemand met een open hart voor alle Surinamers. Op zijn verjaardag stond zijn huis altijd open voor het hele volk. Zijn warme karakter raakte velen – zelfs leden van het presidentiële protocol en de beveiliging konden hun emoties tijdens het afscheid nauwelijks bedwingen.

Na de plechtigheid in de KKF werd de kist dansend begeleid naar Ocer en vervolgens met een klassieke lijkwagen naar de begraafplaats gebracht. Bij de rotonde van de dokter Sophie Redmondstraat nam een militaire eenheid de stoet over. Vlak bij de begraafplaats bracht de militaire kapel hulde met muziek. Na de saluutschoten werd de Surinaamse vlag overhandigd aan dochter Kitty Wijdenbosch. Onder gezang werd de kist neergelaten in het graf, bedekt met bloemen en kransen.

Jules Albert Wijdenbosch laat een onuitwisbare indruk achter. Hij leeft voort in de harten van hen die hem kenden en in de fundamenten van het land dat hij mee vormgaf.