Rectificatie: “Fraude door tussenkomst Mangal en Latour”

ATV heeft nagelaten de aantijgingen “Fraude door tussenkomst van Mangal en Latour”, zoals in het bericht “BREAKING NIEUWS”, Klokkenluider onthult miljoenenfraude bij SOL Suriname” geplaatst, op juistheid te toetsen, dan wel heeft ATV nagelaten de waarheid van de in het bericht gestelde aantijgingen te verifieren en heeft ATV dien ten gevolge geheel onrechtmatig jegens de heer Mangal Miquel gehandeld en biedt ATV haar oprechte verontschuldigingen aan de heer Mangal Miquel aan, aangezien het bericht tendentieus, geheel onwaar en tevens onnodig grievend is.