Steekincident in Suriname: man ernstig gewond na ruzie met ex-vriendin

Een 30-jarige man is donderdag in zijn hals gestoken na een ruzie met zijn ex-vriendin bij zijn

woning aan de Sastrodisoemoweg in Suriname. Het slachtoffer liep een ernstige steekwond in de

hals op, evenals snijwonden aan zijn borst en nek. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat de

man veel bloed had verloren, maar hij was nog aanspreekbaar. Hij is per ambulance overgebracht

naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (SEH).

Volgens eerste informatie is de verdachte, een vrouw genaamd Sharona, de ex-partner van het

slachtoffer. Zij was op bezoek bij de man, I.A., toen een woordenwisseling tussen beiden

uitmondde in een gewelddadige confrontatie. Tijdens de escalatie zou Sharona hem met een

scherp voorwerp hebben aangevallen.

Na de steekpartij is de vrouw gevlucht en sindsdien voortvluchtig. Er is aangifte gedaan van

zware mishandeling en poging tot doodslag. De politie van Lelydorp heeft de zaak in onderzoek.

Het slachtoffer verkeert volgens de Surinaamse politie buiten levensgevaar. Er wordt actief

gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.