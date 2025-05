President Santokhi bezoekt veteranen voetbalcompetitie en benadrukt belang van sport

Zondag 4 mei bracht president Chandrikapersad Santokhi een werkbezoek aan het Willebrod

Axwijksportcentrum in Paramaribo, waar hij persoonlijk aanwezig was bij de veteranen

voetbalcompetitie. Met zijn bezoek onderstreepte het staatshoofd het belang van sport als sociaal

verbindend element en als stimulans voor gemeenschapsontwikkeling in Suriname.

De veteranencompetitie, die al jarenlang georganiseerd wordt voor spelers vanaf 35 jaar, is

uitgegroeid tot een belangrijk en vast onderdeel binnen de nationale sportkalender. Tijdens zijn

aanwezigheid overhandigde de president symbolisch een donatie van sportmaterialen aan de

Veteranen 8 Recreatieve Voetbalbond, waarmee hij de inzet van de organisatie en deelnemers

erkende.

In gesprekken met spelers, organisatoren en supporters kwam onder andere het tekort aan

sportfaciliteiten aan bod. Er werd aandacht gevraagd voor essentiële verbeteringen zoals

tribunes, kleedkamers en sanitaire voorzieningen. Santokhi gaf aan dat de regering deze

knelpunten serieus neemt en wees op het speciale sportfonds dat is opgericht om sportinitiatieven

in het hele land te ondersteunen.

Volgens de president is inmiddels een bedrag van 2 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar

gesteld, waarvan al 60 projecten in uitvoering zijn. Deze projecten richten zich op de renovatie

en versterking van sportaccommodaties in alle districten van Suriname.

Tot slot sprak Santokhi zijn waardering uit voor het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen

bij de veteranencompetitie. Hij benadrukte dat sport, ongeacht leeftijd, een essentieel onderdeel

blijft van een gezonde samenleving en dat de regering zal blijven investeren in zowel jeugd- als

veteranensport.