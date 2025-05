Personeelsbond NV Havenbeheer vecht benoeming Reshma Mangre juridisch aan

De personeelsbond van NV Havenbeheer eist volledige openheid van de directie over het

contract van VHP-parlementariër Reshma Mangre, die recent is benoemd tot onderdirecteur

Commercial Affairs. Volgens de bond is deze functie een politieke creatie waarvoor binnen het

staatsbedrijf nooit eerder behoefte is geweest.

Tijdens een persconferentie op donderdag in het gebouw van vakcentrale C-47 uitte

bondsvoorzitter Eric Feller stevige kritiek op de gang van zaken. Hij noemt de benoeming

overbodig en onrechtmatig, gezien het bestaande managementteam al uit een algemeen directeur,

een directeur en zeven managers bestaat. De toevoeging van een extra onderdirecteur noemt hij

“een overbodige luxe”.

Feller weerspreekt daarnaast de bewering van Mangre dat zij via een reguliere

sollicitatieprocedure in dienst is getreden. “Wij nodigen mevrouw uit om aan te tonen wanneer

en hoe zij heeft gesolliciteerd, en op welke wijze die procedure heeft plaatsgevonden,” aldus de

bondsvoorzitter.

De bond wijst erop dat volgens de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) de personeelsbond

inspraak moet hebben bij het invullen van vacatures tot en met het niveau van onderdirecteur. De

huidige benoeming is volgens hen dan ook strijdig met deze afspraak. “Als men stelt dat de

benoeming via goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is

verlopen, dan is dat een onwettige handeling,” stelt Feller.

Intussen heeft de bond van de rechter toestemming gekregen om de benoeming van Mangre

juridisch aan te vechten. De rechter oordeelde dat er sprake is van spoedeisend belang. De eerste

zitting vindt plaats op 15 mei. De directie van Havenbeheer is in deze zaak de gedaagde partij.

Op 22 en 29 mei volgen de inhoudelijke behandelingen, waarna een uitspraak wordt verwacht.

De bond eist dat de benoeming per direct wordt teruggedraaid. De uitkomst van deze rechtszaak

kan verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuurspraktijken binnen overheidsbedrijven in

Suriname.