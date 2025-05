Dodelijk verkeersongeval op Garnizoenspad: bromfietser ter plekke overleden

Bij een ernstig verkeersongeval op het Garnizoenspad is dinsdag een bromfietser om het leven

gekomen. Het ongeval betrof een botsing tussen twee personenauto’s en een bromfiets. De

omstandigheden rond het incident worden momenteel onderzocht.

Hulpdiensten arriveerden kort na de melding op de locatie. Ambulancepersoneel stelde vast dat

het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde. De bromfietser werd ter plekke

doodverklaard. De identiteit van de overledene is nog niet vrijgegeven in afwachting van

officiële identificatie en het informeren van de nabestaanden.

De politie van regio Wanica heeft het gebied onmiddellijk afgezet voor forensisch onderzoek.

Verkeersanalisten en leden van de technische recherche zijn bezig met het reconstrueren van de

toedracht van het ongeluk.

Het onderzoek is nog in volle gang. Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is.