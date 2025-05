Militairen assisteren bij vouwen van stembiljetten voor Verkiezingen 2025

De verkiezingsorganisatie heeft een beroep gedaan op het ministerie van Defensie om militairen

in te zetten bij het vouwen van de DNA- en RR-stembiljetten. De militairen worden in de

ochtenduren ingezet om het vouwproces te versnellen.

Tarrel Samuels, coördinator van de Werkgroep Stembiljetten Verkiezingen 2025, deelt mee dat er

in het weekend twee ploegen worden ingezet. De eerste ploeg werkt van 9.00 tot 14.30 uur, en de

tweede ploeg van 16.30 tot 23.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag wordt alleen de tweede

ploeg ingezet, omdat deze medewerkers in de ochtend hun reguliere werkzaamheden verrichten

bij hun werkgever. Aangezien de vouwtent op doordeweekse dagen volledig beschikbaar is, is

besloten de hulp van het Nationaal Leger in te schakelen. Hierdoor kan het vouwproces sneller

worden afgerond.

Volgens Samuels is het streven om op 14 mei alle DNA- en RR-stembiljetten gevouwen te

hebben. Gisteren zijn de RR-stembiljetten van Sipaliwini volledig afgerond. “De distributie van

zowel de RR- als DNA-stembiljetten van Sipaliwini volgt binnenkort.”

Geen Stagnatie bij Verwerking Stembiljetten Sabitrie Gangapersad, voorzitter van de commissie

Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), meldt dat er vanaf

de start van het vouwen van de stembiljetten geen stagnaties hebben plaatsgevonden. Op

donderdag 1 mei werden de eerste ploegen ingezet om de eerste oplage van 50.000 DNA-

stembiljetten te vouwen. Twee weken lang wordt er dagelijks gevouwen: in het weekend met

twee ploegen en doordeweeks met één ploeg. Dankzij de inzet van de militairen kan nu ook

doordeweeks in de ochtend worden gevouwen.

Bij drukkerij Multiforms verloopt het drukwerk volgens schema. Maandag zijn de RR-

stembiljetten van twee districten geleverd: Sipaliwini en Marowijne. Dinsdag volgden de RR-

stembiljetten van vier andere districten: Para, Nickerie, Saramacca en Brokopondo. Het drukken

van de RR-stembiljetten is zondag begonnen. Tegelijkertijd wordt er onverminderd doorgewerkt

aan het drukken van de DNA-stembiljetten. Volgens Donna Veldkamp, Operations Manager van

Multiforms, zijn woensdag nog eens 100.000 DNA-stembiljetten opgeleverd.