Politieke impasse in De Nationale Assemblée: vergaderingen afgeblazen

Vandaag vond er geen voortgang plaats in de vergaderingen van De Nationale Assemblée

(DNA), wat heeft geleid tot een opmerkelijke politieke impasse. Om 13.00 uur was de toelating

van ABOP-lid Kelvin Koniki gepland, ter vervanging van het overleden lid Edward Belfort.

Voor 15.00 uur stond een door de oppositie aangevraagde vergadering op de agenda, bedoeld om

cruciale zaken en handelingen van de regering te bespreken.

Iets na 15.00 uur verloor Assembleevoorzitter Marinus Bee zijn geduld en blies hij beide

vergaderingen af. Aan Koniki en zijn familie, die naar het Assembleegebouw waren gekomen

om zijn beëdiging bij te wonen, bood Bee zijn verontschuldigingen aan. “Het is jammer, maar dit

is dus onderdeel van het politieke werk,” zei Bee.

Bij het voorlezen van de 14 namen van leden die wel de presentielijst hadden getekend, bleek dat

het merendeel afwezig was. Na het afblazen van de eerste vergadering, liet Bee geen ruimte voor

de mogelijkheid dat de oppositie alsnog quorum zou verlenen voor de tweede vergadering. “Ik

kondig gelijk ook de tweede vergadering af, omdat ik niet van plan ben weer uren te wachten,”

voerde Bee aan. Er had na 15.00 uur nog niemand getekend voor deze vergadering.

Er is heel wat voorafgegaan aan het uitschrijven van de speciale vergadering van 15.00 uur. De

oppositie had deze al op 19 april aangevraagd om cruciale handelingen van de regering te

bespreken. De aanvraag volgde direct nadat bleek dat justitie twee door de regering gegunde

infrastructurele projecten had stopgezet, in afwachting van een gerechtelijk onderzoek. In

dezelfde periode deden zich nog meer incidenten voor binnen de regering, waarbij de oppositie

van mening is dat daarover dringend verantwoording moet worden afgelegd aan het parlement.

Deze speciale vergaderingen, waarvoor nu geen quorum is verleend, zijn uitgeschreven in een

periode waarin het parlement met verkiezingsreces is. Het ziet er niet naar uit dat De Nationale

Assemblée vóór de verkiezingen van 25 mei nog bijeen zal komen.