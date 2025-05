Robert Prevost verkozen tot Paus Leo XIV: eerste Amerikaanse leider van de Katholieke Kerk

De Amerikaanse kardinaal Robert Prevost is donderdag gekozen tot nieuwe paus van de Rooms-

Katholieke Kerk. Hij neemt de naam Paus Leo XIV aan, zo werd bekendgemaakt aan de menigte

op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Prevost is daarmee de eerste Amerikaan die het

pausambt bekleedt.

De 69-jarige in Chicago geboren paus verscheen kort na de bekendmaking op het balkon van de

Sint-Pietersbasiliek voor zijn eerste publieke toespraak. In het Italiaans sprak hij de juichende

menigte toe: “Vrede zij met jullie allemaal. Lieve broeders en zusters, dit is de eerste groet van de verrezen Christus. Ik wil graag een vredesgroet uitspreken voor jullie families, voor jullie allemaal, waar

jullie ook zijn. Moge vrede met jullie zijn.”

De verkiezing van de nieuwe paus verliep opvallend snel. Slechts vier stemrondes waren nodig

voordat witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel steeg — een traditioneel teken dat

een nieuwe paus is gekozen. Daarmee ging de verkiezing van Paus Leo XIV nog sneller dan die

van zijn voorganger, paus Franciscus.

Volgens de Italiaanse kardinaal Giuseppe Versaldi, die kort na de bekendmaking sprak met het

Vaticaanse persbureau, getuigt de snelle verkiezing van “een duidelijk teken van de eenheid van

de Kerk.”

De benoeming van een Amerikaanse paus markeert een historisch moment voor de Katholieke

Kerk, die met Paus Leo XIV een nieuw tijdperk ingaat.