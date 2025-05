Ravaksur Plus breekt loononderhandelingen met regering af: “Onacceptabel aanbod”

De vakcentrale Ravaksur Plus heeft de onderhandelingen met de regering over loonsverhoging

per direct afgebroken. De vakbeweging kreeg van de regeringsdelegatie te horen dat er in 2025

geen ruimte is voor salarisverhogingen. Volgens Ravaksur Plus is dit standpunt onaanvaardbaar.

“Dit is voor ons onacceptabel. We zullen spoedig bijeenkomen om te bespreken welke acties we

zullen ondernemen,” zegt Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren

Organisaties (CLO), namens Ravaksur Plus.

De onderhandelingen werden geleid door minister Stevan Mac Andrew van Arbeid,

Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ook onderminister Maurits Hassankhan, het

Onderhandelingsorgaan van de Overheid (onder leiding van Jeffery Joemanbaks), en

vertegenwoordigers van de Belastingdienst waren aanwezig.

Volgens de regering ontbreken momenteel de financiële middelen om loonsverhogingen door te

voeren. Daarnaast is de staatsbegroting voor 2025 nog niet goedgekeurd, waardoor ook

beleidsruimte ontbreekt.

Geen gesprek met de president

Ravaksur had eerder verzocht om de kwestie rechtstreeks met president Chandrikapersad

Santokhi te bespreken. De president heeft het overleg echter gedelegeerd aan clusterministers.

Na de mededeling dat er dit jaar geen verhoging in zit, besloot de vakbeweging de gesprekken te

beëindigen.

Miskin verwees symbolisch naar de overleden voorzitter van De Moederbond: “Als hij nog had

geleefd, zou hij gezegd hebben: ‘U kunt ons niet met lege handen wegsturen.’”

Geen belastingverlichting voor 2025

Naast het loonthema werd ook het verruimen van de belastingschijven besproken. Ook hier

kwam een teleurstellend antwoord: eventuele aanpassingen zouden pas per 1 januari 2026

kunnen ingaan. Voor dit jaar is er volgens de regering geen ruimte voor fiscale verlichting.

Ravaksur Plus beraadt zich momenteel op verdere stappen. Acties lijken onafwendbaar, al is nog

onduidelijk in welke vorm en op welke termijn die zullen plaatsvinden.