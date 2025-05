OBBS schort schoolvervoeractie op: diensten hervat per direct

De Organisatie van Bus- en Boothouders Schoolvervoer (OBBS) heeft besloten om de actie

waarbij het schoolvervoer op woensdag 7 mei werd stilgelegd, is gisteren op geschort. Dat

betekent dat het vervoer van schoolkinderen vanaf vanmiddag is hervat.

De actie was bedoeld om aandacht te vragen voor de financiële achterstanden in de uitbetaling

aan vervoerders. OBBS-voorzitter Wayne Telgt verklaarde dat ondanks het feit dat niet aan alle

eisen is voldaan, er inmiddels belangrijke stappen zijn gezet. “De vergoeding voor de maand

april is grotendeels uitbetaald, en we hebben bericht gekregen dat de resterende TWK-gelden

momenteel worden verwerkt,” aldus Telgt.

Opschorting, geen opheffing van eisen

Volgens OBBS betekent de hervatting van het schoolvervoer niet dat de gestelde eisen van tafel

zijn. “Wij blijven standvastig. Deze opschorting is een gebaar van verantwoordelijkheid naar de

duizenden schoolkinderen en leerkrachten die op ons rekenen,” zegt Telgt. Hij benadrukte dat de

staking niet gericht was tegen de leerlingen, maar tegen het uitblijven van eerlijke en tijdige

betaling aan de vervoerders.

De organisatie blijft alert en sluit verdere acties niet uit. OBBS blijft in overleg met haar leden en

volgt de ontwikkelingen nauwgezet. “Zolang niet volledig aan onze eisen is voldaan, behouden

wij ons het recht voor om opnieuw actie te voeren indien nodig,” aldus Telgt.

OBBS sluit af met de boodschap dat de toekomst van Suriname – de kinderen – altijd centraal

staat in haar handelen. Het doel blijft een eerlijke, betrouwbare en duurzame

schoolvervoerssector.