Santokhi belooft jongeren start kapitaal via Royalties-programma RVI

President Chandrikapersad Santokhi, tevens voorzitter van de VHP, heeft tijdens een

drukbezochte ondro oso meeting in Munder het belang van het programma Royalties voor

Iedereen (RVI) onderstreept. Hij benadrukte dat vooral jonge Surinamers hiervan op de lange

termijn kunnen profiteren.

Volgens Santokhi biedt het RVI-programma jongeren een financieel fundament voor hun

toekomst. Als voorbeeld nodigde hij tijdens de bijeenkomst een tienjarige jongen uit het publiek,

Junior, uit op het podium. Met een startbedrag van US$ 750 en een jaarlijkse rente van 7%,

rekende de president voor dat Junior op zijn twintigste een bedrag van ruim SRD 50.000 zou

ontvangen.

“Jongeman, over tien jaar krijg jij jouw eerste SRD 50.000 als investeringskapitaal voor je

leven,” sprak Santokhi bemoedigend. Hij verzekerde dat jongeren vanaf 18 jaar zelfstandig over

dit bedrag mogen beschikken, zoals geregeld in het vernieuwde Burgerlijk Wetboek.

Santokhi ging ook in op de kritiek die het programma krijgt. Hij benadrukte dat het RVI-

programma is bedoeld om elke Surinamer welvarender te maken en dat al veel mensen zich

hebben geregistreerd. Het project is volgens hem verbonden aan de afbetaling van de

buitenlandse schulden van Suriname, waarvoor succesvolle heronderhandelingen hebben

plaatsgevonden. Daardoor werden het leenbedrag en de rente verlaagd, en werd de

aflossingstermijn verlengd.

De president legde uit dat buitenlandse schuldeisers als onderdeel van de schuldherschikking

US$ 350 miljoen verlies zullen lijden, maar dat dit vanaf 2028 gecompenseerd wordt met

inkomsten uit olieproductie. Die compensatie verloopt via het zogenoemde Value Recovery

Instrument (VRI), dat wettelijk is verankerd in de Wet Spaar- en Stabilisatie Fonds.

“Als we die buitenlanders US$ 350 miljoen aan royalties geven, waarom zouden we onze eigen

Surinamers, die hier wonen en offers hebben gebracht, geen royalties kunnen geven?” aldus

Santokhi. Die gedachte vormde de basis voor het ontstaan van het RVI-project.