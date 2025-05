Volmachtstemmen alleen mogelijk onder strikte voorwaarden

Voor stemgerechtigden die op de verkiezingsdag verhinderd zijn om persoonlijk hun stem uit te brengen, biedt stemmen bij volmacht uitkomst. Een gemachtigde mag dan namens hen stemmen. Deze regeling is echter strikt gereguleerd en niet voor iedereen toegankelijk.

Wie komt in aanmerking?

Een volmacht mag alleen worden aangevraagd wanneer de volmachtgever voldoet aan specifieke criteria. Zo kunnen leden of plaatsvervangende leden van een stembureau of hoofdstembureau die buiten hun district worden ingezet, een volmacht aanvragen. Ook werknemers die op de verkiezingsdag buiten hun ressort werken, waarbij de afstand tot het stembureau meer dan 30 kilometer bedraagt, kunnen hiervan gebruikmaken.

Daarnaast geldt dit recht voor leden van het Korps Politie Suriname of het Nationaal Leger die buiten hun district dienstdoen, evenals verkiezingsfunctionarissen van het Centraal Hoofdstembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau, inclusief hun toezichthouders en controleurs.

Opvallend is dat journalisten die op pad moeten voor verkiezingsverslaggeving geen volmacht mogen aanvragen. In hun geval betekent dit kiezen tussen stemmen of het werk uitvoeren.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor een volmacht moet uiterlijk zes dagen vóór de verkiezingsdag worden ingediend bij de districtscommissaris van het ressort waar de volmachtgever geregistreerd staat. Hierbij moet een verklaring worden overlegd waarin zowel de noodzaak van de volmacht als de instemming van de gemachtigde wordt vastgelegd.

De districtscommissaris stelt het volmachtformulier officieel op, waarna dit door zowel de volmachtgever als de commissaris wordt ondertekend en gewaarmerkt met een stempel. De volmachtgever overhandigt vervolgens zowel de volmacht als de oproepingskaart aan de gemachtigde.

Strenge regels

De Commissie Voorlichting Verkiezingen wijst op een aantal belangrijke voorwaarden:

De volmachtgever en gemachtigde moeten op hetzelfde stembureau stemmen.

Eén persoon mag slechts voor één andere kiezer als gemachtigde optreden.

Het indienen van meerdere volmachten is strafbaar.

Met deze strikte regelgeving wil de verkiezingsorganisatie misbruik van het systeem voorkomen en tegelijkertijd beperkte ruimte bieden aan wie écht niet anders kan dan via een gemachtigde stemmen.