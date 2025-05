Kantoor Carvision verwoest door brand, oorzaak nog onbekend

Aan de Nieuw Weergevondenweg nummer 74 is in de nacht van gisteren het kantoor van autobedrijf Carvision volledig in vlammen opgegaan. De brand vernietigde de kantoorruimte van circa 12 bij 13 meter volledig, inclusief de volledige inboedel.

Dankzij snel optreden bleef de schade beperkt tot het kantoor. De rest van het pand en de uitgestalde voertuigen op het terrein bleven gespaard en hebben geen schade opgelopen.

De brand werd ontdekt door de nachtwaker, die werd opgeschrikt door een harde knal. Bij het controleren van de situatie zag hij dat de kantoorruimte in brand stond. Hij schakelde direct de politie in.

Volgens informatie van Starnieuws was het pand aangesloten op het elektriciteitsnet van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), maar was het niet verzekerd tegen brand. De exacte oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De autoriteiten zijn bezig met een onderzoek.