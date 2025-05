OBBS legt schoolvervoer stil: Dienstverlening sinds gisteren gestaakt vanwege betalingsachterstanden

Sinds gisteren ligt het schoolvervoer in Suriname volledig stil. De Organisatie van Bus- en Boothouders Schoolvervoer (OBBS) heeft de maatregel genomen vanwege ernstige betalingsachterstanden aan haar leden. Ondanks eerdere bemiddelingspogingen via regeringsadviseur Humphrey Tjin Liep Shie en het Kabinet van de President, zijn beloofde middelen uitgebleven.

Volgens OBBS-voorzitter Wayne Telgt zijn de zelfstandige vervoerders niet langer in staat hun werk uit te voeren. Ze kampen met hoge schulden bij onder andere pomphouders en leveranciers, terwijl de nabetalingen (twk) over januari en februari 2025 en de maandvergoeding van april nog steeds uitstaan. “Deze stillegging is geen gevolg van onwil, maar pure noodzaak,” aldus Telgt.

Tijdens een spoed Algemene Ledenvergadering op 4 mei werd unaniem besloten tot de staking. Daarbij zijn twee dringende eisen gesteld:

Onmiddellijke uitbetaling van de openstaande vergoedingen. Oprichting van een presidentiële werkgroep Schoolvervoer, nog deze week, om structurele problemen binnen de sector aan te pakken.

De OBBS benadrukt dat de actie niet politiek gemotiveerd is. “De verkiezingen zijn op 25 mei, maar op 26 mei moeten de kinderen weer naar school,” zegt Telgt. De organisatie pleit voor een eerlijk, transparant en duurzaam systeem voor schoolvervoer, met betrokkenheid van meerdere ministeries, waaronder EZ.

De OBBS biedt haar verontschuldigingen aan aan ouders, leerlingen en leerkrachten voor het ontstane ongemak. Tegelijkertijd roept ze de overheid op om spoedig in actie te komen. De organisatie blijft openstaan voor overleg en samenwerking.