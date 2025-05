Koloniaal verdeel-en-heersbeleid oorzaak van etnische verdeeldheid”

President en VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft dinsdagavond tijdens een ondro-oso-bijeenkomst in Munder stevige uitspraken gedaan over het koloniale verleden van Suriname. Volgens het staatshoofd is Nederland, als voormalige kolonisator, verantwoordelijk voor de achterstand van nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Hij verwees daarbij naar een bewust gevoerd verdeel-en-heersbeleid dat tot op de dag van vandaag doorwerkt.

“Het probleem is niet opgelost, noch goed aangepakt. Het komt voort uit de slavernijperiode en de afschaffing ervan,” zei Santokhi, terwijl hij aanwezige jongeren wees op het belang van bewustwording over dit historische onrecht. Volgens hem beïnvloedt dit verleden nog steeds het etnisch denken in het land.

De president benadrukte dat na de slavernijperiode ook andere bevolkingsgroepen naar Suriname zijn gehaald en dat hun nazaten eveneens zware tijden hebben gekend. “Maar zij kregen toen wél geld en land. Daar begon het verdeel- en heersbeleid van de kolonisator – en dat leeft nog steeds voort,” stelde hij.

Felle kritiek op etnische politiek

Santokhi nam ook politieke partijen op de korrel die volgens hem etniciteit en verdeeldheid blijven aanwakkeren. “Sommige leiders zetten het beleid van de kolonisator voort. Daarom zegt de VHP: unu na a bromki dyari. Wij kiezen voor verbinding en investeren in de achtergestelde gebieden.”

In dat kader presenteerde hij een ambitieus onderwijsplan met speciale aandacht voor het binnenland. Het plan omvat onder meer de oprichting van middelbare en hogere technische scholen, universiteiten in Sipaliwini, en het stimuleren van afstands- en meertalig onderwijs.

Onderwijshervorming in praktijk

Dinsdagochtend werd al een uitbreiding van de studentencampus op de Anton de Kom Universiteit geopend, bedoeld voor studenten uit het binnenland zonder huisvesting. “Wij zullen dit verder uitbreiden zodat honderden studenten een dak boven hun hoofd hebben en kunnen studeren,” aldus Santokhi.

De president kondigde ook de bouw aan van nieuwe studentencampussen met sportvoorzieningen in Para en Moengo. In Moengo zal bovendien Surinames eerste voetbalschool worden opgezet. In de komende maanden wil Santokhi zelf verschillende achtergestelde gebieden bezoeken om onderdelen van het onderwijsplan in werking te stellen.