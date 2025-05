Dreigend massaontslag bij Security Alliance: Vakbond luidt noodklok

Beveiligingsbedrijf Security Alliance heeft opnieuw een ontslagvergunning aangevraagd voor zeventig werknemers. Een eerdere aanvraag werd afgewezen door de Arbeidsinspectie. De betrokken medewerkers, voorheen werkzaam bij Newmont Suriname, verkeren sindsdien in onzekerheid.

Tijdens een persconferentie op dinsdag verklaarde Mitchel Fitz-James, juridisch adviseur van de Werknemersbond, dat de bond zich op vrijdag moet verweren tegen het ontslagverzoek. Naar verwachting zal de ontslagcommissie eind mei een beslissing nemen.

Volgens bondsvoorzitter Donovan Grep heeft Security Alliance als motivatie aangegeven dat de werknemers vanwege hun deelname aan stakingen niet meer inzetbaar zouden zijn en dat herplaatsing onmogelijk is. Grep spreekt van een poging om “lastige werknemers” te lozen, terwijl het bedrijf nog steeds uitstaande betalingen aan hen heeft.

“De medewerkers zijn op non-actief gesteld en kunnen hun vaste lasten niet meer dekken,” aldus Fitz-James. Hij noemt het onrechtvaardig dat loyale krachten nu in de kou worden gezet, zonder alternatief of compensatie.

De verhoudingen tussen bond en directie zijn ernstig verslechterd. Zo liggen cao-onderhandelingen al maanden stil. “Sommige beveiligers verdienen slechts US$ 350 per maand, krijgen amper SRD 15 aan kinderbijslag en moesten zelfs Kerst zonder gratificatie doorbrengen,” stelt Grep. Daarbij hekelt hij de werkomstandigheden: “Er zijn geen toiletten. Mensen doen hun behoefte in flessen of kranten, of erger nog: in hun broek.”

De bond doet een dringende oproep aan het ministerie van Arbeid om strenger toezicht te houden op de sector. Gezien de structurele misstanden heeft Grep aangekondigd een nieuwe vakcentrale op te richten, gericht op de beveiligings- en mijnbouwsector. Twintig juristen zullen zich volgens hem aansluiten. “We staan aan het begin van een lange en moeilijke strijd,” waarschuwt hij.