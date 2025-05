Premier Carney maakt einde aan annexatiegeruchten tijdens eerste bezoek aan Trump

Tijdens zijn eerste bezoek aan het Witte Huis heeft de nieuwe Canadese premier Mark Carney direct korte metten gemaakt met speculaties over een mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. In een directe boodschap aan de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde Carney dat “Canada niet te koop is en dat ook nooit zal zijn”.

De ontmoeting tussen beide leiders, die plaatsvond in een gespannen maar beleefde sfeer, kwam op een moment van verhoogde diplomatieke spanning. Carney won vorige maand de verkiezingen op basis van een campagne die zich sterk verzette tegen Amerikaanse importheffingen en herhaalde opmerkingen van Trump waarin hij Canada gekscherend “de 51e staat” noemde. Tijdens hun gesprek vroeg Carney de Amerikaanse president expliciet om met dit soort uitlatingen te stoppen. “Ik vind het niet nuttig,” verklaarde hij later aan verslaggevers. Trump reageerde luchtig: “Zeg nooit nooit.”

Toch verliep het bezoek soepeler dan verwacht. Trump sprak van een “geweldige ontmoeting” en benadrukte dat zijn persoonlijke relatie met Carney positief is. Beide leiders erkenden de noodzaak om de economische en veiligheidsrelatie tussen de twee buurlanden te herzien, zeker nu de door Trump opgelegde tarieven een zware impact hebben op de bilaterale handel.

Premier Carney kondigde aan dat er binnenkort “concrete gesprekken” zullen plaatsvinden op ministerieel niveau. Hoewel Trump vasthoudt aan de invoerrechten, benadrukte hij dat “Canada altijd een vriend zal blijven”.

De ontmoeting had ook direct effect op de financiële markten. De Canadese dollar steeg naar het hoogste niveau in zeven maanden. Carney’s team noemde het bezoek achteraf een “tien uit tien”, waarmee duidelijk werd dat er sprake was van opluchting na weken van onzekerheid.

Toch bleef Trump ook na afloop trouw aan zijn bekende retoriek. Op zijn platform Truth Social schreef hij: “We hebben hun hout niet nodig, we hebben hun energie niet nodig, alleen hun vriendschap.”