Verkoop oproepingskaarten zinloos en strafbaar, benadrukt verkiezingsfunctionaris

Het kopen of verkopen van een oproepingskaart is strafbaar en zinloos, waarschuwt Arun Hardien, lid van het Managementteam Verkiezingen. In reactie op berichten over de vermeende handel in oproepingskaarten roept hij de samenleving op om het democratische proces serieus te nemen en op legitieme wijze te stemmen.

Hardien benadrukt dat het stemproces zodanig is beveiligd dat niemand anders dan de geregistreerde kiezer gebruik kan maken van een oproepingskaart. Bij aankomst op het stembureau moet de kiezer zich namelijk niet alleen legitimeren met een oproepingskaart, maar ook met een geldige ID-kaart, een rijbewijs of een paspoort. De gegevens worden vervolgens zorgvuldig gecontroleerd en vergeleken met de officiële kiezerslijst. “Het systeem biedt 100% garantie dat fraude met oproepingskaarten niet mogelijk is,” aldus Hardien.

De verkiezingsfunctionaris benadrukt dat er voldoende veiligheidsmechanismen zijn ingebouwd in het Surinaamse verkiezingssysteem. “Het lijkt misschien eenvoudig, maar er zijn genoeg controlepunten waar we trots op mogen zijn.”

Hardien licht ook toe hoe de distributie van de oproepingskaarten verloopt. Colporteurs gaan huis aan huis, onder toezicht van politieke waarnemers, die erop toezien dat het proces eerlijk en transparant verloopt. “Tot nu toe is er geen enkele officiële klacht of rapport ingediend over onregelmatigheden tijdens deze distributie,” zegt hij.

De coördinatie van dit proces ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), terwijl de daadwerkelijke uitvoering plaatsvindt via de districtscommissarissen. Volgens Hardien is de distributie inmiddels goed op gang gekomen. “Er was aanvankelijk een aanloopfase, maar inmiddels zien we een duidelijke stijging in het aantal uitgereikte kaarten.”

De waarschuwing van Hardien komt kort na uitlatingen van ABOP-voorzitter en vicepresident Ronnie Brunswijk, die stelde dat er sprake zou zijn van het opkopen van oproepingskaarten. Daarover zegt Hardien dat er bij zijn organisatie nog geen officiële melding is binnengekomen. Mocht dat wel gebeuren, dan zal de kwestie in overleg met de relevante verkiezingsinstanties en veiligheidsdiensten grondig worden onderzocht.

“Laat iedereen zijn of haar stem uitbrengen op een eerlijke manier. Misbruik van oproepingskaarten is niet alleen strafbaar, maar ook volstrekt nutteloos,” besluit Hardien.