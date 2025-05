Santokhi belooft actie na kritiek jongeren op onderwijsproblemen

President Chan Santokhi heeft tijdens een overleg met de Nationale Jongeren Scholieren

Studenten Belangenorganisatie Suriname (NJSSBOS) zijn bezorgdheid uitgesproken over

knelpunten in het onderwijs. Tijdens het gesprek, waaraan ook vertegenwoordigers van

verschillende scholen en de presidentiële werkgroep Nationaal Studenten Ontwikkeling

Coördinatie deelnamen, kwamen tal van urgente problemen aan het licht.

De NJSSBOS gaf aan dat met name studenten van het NATIN ernstig worden belemmerd in hun

studie door het tekort aan actueel studiemateriaal. Door verouderde boeken en lesmaterialen

krijgen studenten onvoldoende kansen om fouten te herkennen en te corrigeren. Dit heeft volgens

de organisatie directe gevolgen voor hun aansluiting op de moderne arbeidsmarkt, waar

technologische ontwikkelingen snel gaan.

Ook het 3-jarig Havo kampt met grote uitdagingen. De sanitaire voorzieningen zijn in slechte

staat, er is een tekort aan leslokalen en het schoolgebouw is dringend toe aan onderhoud. Hoewel

de schoolleiding op eigen kracht de bibliotheek een opknapbeurt gaf, bleef verdere renovatie uit

door gebrek aan financiële middelen. Daardoor kunnen scholieren nog steeds geen gebruik

maken van de vernieuwde ruimte.

President Santokhi toonde zich dankbaar voor de openheid van de NJSSBOS en onderstreepte

het belang van het aanpakken van deze problemen. Hij riep de jongerenorganisatie op om per

school een overzicht aan te leveren van de meest dringende noden, inclusief een begroting. Op

die manier kan de overheid gericht hulp bieden, aldus een bericht van de Communicatiedienst

Suriname.

Om de samenwerking te verdiepen, stelde de president voor dat NJSSBOS twee

vertegenwoordigers voordraagt voor deelname aan de presidentiële werkgroep Nationaal

Studenten Ontwikkeling Coördinatie. Dit moet zorgen voor een directer en effectiever overleg

tussen jongeren en beleidsmakers.

President Santokhi benadrukte tot slot het belang van goed onderwijs en een veilige, inspirerende

leeromgeving. Hij verzekerde de aanwezigen dat zijn regering zich blijvend zal inzetten voor

structurele verbeteringen in het middelbaar onderwijs.