Kelvin Koniki morgen beëdigd als nieuw DNA-lid namens ABOP

De Nationale Assemblee (DNA) komt morgen bijeen om Kelvin Koniki formeel toe te laten als

nieuw lid van het parlement namens de ABOP-fractie. Koniki volgt het mandaat op van wijlen

Edward Belfort, die vorige maand overleed.

Hoewel het parlement officieel in verkiezingsreces is, wordt de vergadering toch belegd om te

voldoen aan de grondwettelijke bepaling dat DNA uit 51 leden moet bestaan. “We handelen

conform de grondwettelijke verplichting,” verklaarde DNA-voorzitter Marinus Bee tegenover

ABC.

Koniki was bij de verkiezingen van 2020 de nummer vier op de ABOP-lijst in Paramaribo.

Aangezien de nummer drie, Gilbert van Lierop, inmiddels ambassadeur van Suriname in België

is, komt Koniki in aanmerking om de vrijgekomen zetel in te nemen. Hij heeft al formeel

aangegeven het ambt te aanvaarden.

De beëdiging vindt plaats slechts vier weken voor de verkiezingen van 25 mei, maar de wet

schrijft voor dat de vacante zetel alsnog gevuld moet worden.

Naast de installatie van Koniki zal de vergadering ruimte bieden aan de oppositie om vragen te

stellen aan de regering over diverse actuele dossiers.