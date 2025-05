Staatsolie levert opnieuw miljardenbijdrage en zet grote stappen in offshore-ontwikkeling

Staatsolie heeft in het boekjaar 2024 indrukwekkende resultaten geboekt. Met een omzet van

US$ 735 miljoen en een winst vóór belastingen van US$ 430 miljoen, heeft het bedrijf voor het

derde achtereenvolgende jaar meer dan US$ 300 miljoen bijgedragen aan de staatskas. Daarmee

is Staatsolie verantwoordelijk voor 31% van de totale overheidsinkomsten en 9% van het bruto

binnenlands product (BBP).

De productie bestond uit 6,41 miljoen vaten ruwe olie en 2,9 miljoen vaten geraffineerde

producten. Bovendien werd 67% van de elektriciteitsbehoefte in Groot-Paramaribo geleverd via

dochterbedrijf SPCS. Op maatschappelijk vlak investeerde Staatsolie US$ 3 miljoen in

gemeenschapsprojecten, terwijl ook offshore-partners zoals TotalEnergies en APA waardevolle

bijdragen leverden.

Een belangrijk mijlpaal in 2024 was het definitieve investeringsbesluit voor het GranMorgu-

project in Blok 58, waarmee een nieuw tijdperk voor Suriname’s offshore-olie-industrie is

ingeluid. Staatsolie bereidt een 20% deelname aan dit megaproject voor en haalde reeds US$

515,8 miljoen op via een succesvolle obligatie-uitgifte.

De offshore-activiteiten worden verder uitgebreid met nieuwe olievondsten in Blok 52 (Petronas)

en de toetreding van PetroChina tot Blokken 14 en 15. Tegelijkertijd onderzoekt Staatsolie

mogelijkheden voor uitbreiding van de landproductie en duurzame energie, waaronder de

ontwikkeling van een zonnepark van 30 megawattpiek (MWp).

Met deze prestaties onderstreept Staatsolie haar voortrekkersrol in de nationale economie en haar

toewijding aan duurzame groei. De slogan “Energizing a Bright Future for Suriname” klinkt

krachtiger dan ooit.