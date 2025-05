Oppositie eist spoedvergadering DNA: “Regering ontwijkt kritische vragen systematisch”

De fracties van de NDP, BEP, NPS en PL eisen met klem dat er zonder verdere vertraging een

spoed openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) wordt uitgeschreven. In een

gezamenlijke brief aan parlementsvoorzitter Marinus Bee beschuldigen zij de regering van het

bewust ontwijken van kritische vragen – met medeweten van het parlement

Onvrede over uitstel en schriftelijke antwoorden

De brief volgt op meerdere overlegmomenten tussen fractieleiders, waarin – met uitzondering

van Asiskumar Gajadien van de VHP – werd aangedrongen op een openbare behandeling van

urgente kwesties. In plaats daarvan werd, op initiatief van Gajadien en met tussenkomst van

voorzitter Bee, voorgesteld om eerst schriftelijk vragen aan de president te richten. Het antwoord

van president Chan Santokhi kwam exact een week later, op 29 april, maar werd door de

oppositie als “ontoereikend” beoordeeld.

Op 2 mei vond opnieuw een fractieleidersoverleg plaats, waarbij de regering werd gesuggereerd

nogmaals schriftelijke vragen te beantwoorden. Volgens de oppositiepartijen is dit onderdeel van

een “structurele uitstelmethodologie” die tot frustratie leidt.

Vertraging ondermijnt controlefunctie parlement

De ondertekenaars – Rabin Parmessar (NDP), Ronnie Asabina (BEP), Ivanildo Plein (NPS) en

Evert Karto (PL) – stellen dat het onaanvaardbaar is dat vragen van volksvertegenwoordigers

telkens worden doorgeschoven. Zij vinden het bijzonder kwalijk dat het parlement deze

werkwijze blijft gedogen, terwijl één van de kerntaken van DNA juist het controleren van de

regering is. “Vragen van zwaarwichtig karakter kunnen niet worden ‘meegenomen’ naar een

volgende vergadering,” zo benadrukken zij.

Druk op DNA groeit

De roep om een spoedvergadering werd voor het eerst gedaan op 14 april, inmiddels 22 dagen

geleden. In die periode is de politieke situatie verder verscherpt. De oppositie wijst onder andere

op het uittreden van Pertjajah Luhur uit de coalitie en de volgens hen onrechtmatige uitvoering

van het “Royalty voor Iedereen”-programma, dat zonder wettelijke basis zou plaatsvinden.

Oproep: directe beantwoording en gelijke spreektijd

De vier oppositiepartijen eisen daarom dat er onmiddellijk een openbare vergadering plaatsvindt

met als agendapunt: “Dringende actuele issues.” Elk parlementslid moet voldoende spreektijd

krijgen, en de regering moet op dezelfde dag afdoende antwoorden geven. Bovendien mag de

vergadering niet verzanden in urenlange verkiezingsretoriek, waarschuwen zij.

De oppositie dringt er bij de voorzitter van DNA op aan om de democratische controle en

transparantie te waarborgen en stelt dat het parlement niet mag functioneren als verlengstuk van

de regering.