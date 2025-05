Ongenuanceerde fraude claims ondergraven vertrouwen in democratisch proces

Een prominente politieke figuur heeft recent tijdens een Facebook Live-sessie de indruk gewekt

dat er sprake is van fraude of onregelmatigheden bij de distributie van verkiezingskaarten door

colporteurs. Deze uitspraken, gedaan zonder feitelijke onderbouwing, hebben geleid tot

bezorgdheid en verwarring onder burgers die in aanloop naar de verkiezingen juist behoefte

hebben aan duidelijkheid en vertrouwen in het proces.

Wat opvalt, is dat juist degenen die het hardst “brand” schreeuwen, vaak het best weten hoe die

brand gesticht kan worden. Als je weet hoe fraude werkt, ga je er sneller van uit dat anderen

diezelfde weg bewandelen. Dat fenomeen is niet nieuw in de politieke arena: “Zo de waard is,

vertrouwt hij zijn gasten.”

Dergelijke insinuaties zijn echter niet zonder gevolgen. Door te suggereren dat er sprake is van

verkiezingsfraude, zonder bewijs of grondig onderzoek, ondermijn je het vertrouwen in de

democratische instituties. In Suriname waakt onder andere het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)

dagelijks over de eerlijkheid en transparantie van het verkiezingsproces. Deze instantie voert

constante monitoring uit en rapporteert over de voortgang en eventuele onregelmatigheden – mét

feiten en bewijzen.

Het zonder grond aanvoeren van fraudeclaims breekt dus niet alleen het vertrouwen van burgers

af, maar zet ook de geloofwaardigheid van instituten als het OKB op het spel. In plaats van

constructieve kritiek te leveren op basis van verifieerbare feiten, worden onduidelijkheid en

wantrouwen gezaaid op basis van vermoedens.

In een tijd waarin het vertrouwen van de burger essentieel is voor een goed verloop van de

verkiezingen, zou verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid in publieke communicatie voorop

moeten staan, zeker bij politici met een groot bereik. De democratie verdient meer dan loze

verdachtmakingen; ze vraagt om integriteit, transparantie en respect voor de instituties die haar

overeind houden.