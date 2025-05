Drukwerk stembiljetten op schema na eerdere fouten

Na een korte vertraging is het drukproces van de stembiljetten voor de verkiezing van de ressortraden inmiddels op schema. Volgens Nasier Eskak, directeur van Binnenlandse Zaken (Biza), is zondag begonnen met het drukken van de biljetten en zijn inmiddels de stembiljetten voor vier districten gereed. In totaal gaat het om 62 ressorten die landelijk meedoen aan de verkiezingen.

De opstart van het proces werd gehinderd door enkele fouten. Zo ontbraken bij sommige kandidaten de laatste letters van hun naam, en werd één kandidaat volledig overgeslagen op het stembiljet, ondanks dat die persoon correct vermeld stond op de verzamellijst in het Advertentieblad van Suriname.

Volgens Eskak zijn alle fouten inmiddels gecorrigeerd, en is er goedkeuring gegeven door de betrokken politieke partijen. Het drukproces verloopt nu vlot en vanaf morgen start men met het vouwen van de stembiljetten.

Tegelijkertijd is ook de landelijke distributie van oproepingskaarten gestart. “We liggen op schema,” verzekert Eskak.