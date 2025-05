India voert luchtaanvallen uit op Pakistan: spanningen escaleren

Op 6 mei 2025 heeft India een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Pakistan. Volgens

een woordvoerder van het Indiase leger was dit een gerichte operatie tegen militante groepen die

verantwoordelijk zouden zijn voor eerdere aanslagen op Indiase bodem. Deze actie heeft de

spanningen tussen de twee kernmachten verder op scherp gezet.

India beweert dat het om een precisieaanval ging waarbij strategische doelen in het door Pakistan

gecontroleerde deel van Kashmir werden getroffen. Het Indiase leger sprak van “succesvolle

operaties” en stelde dat het luchtruim van Pakistan niet werd geschonden. Echter, volgens het

Pakistaanse leger, werden drie raketten gelanceerd van over de grens.

Uit eerste berichten blijkt dat de schade relatief beperkt is gebleven. Een Pakistaanse

veiligheidsbron meldt dat bij de explosies minstens één kind is omgekomen en zeker twee

anderen gewond zijn geraakt. Persbureau Reuters berichtte op basis van ooggetuigenverslagen

over zware explosies in het Pakistaans gecontroleerde Kashmir.

De reactie uit Islamabad liet niet lang op zich wachten. Een woordvoerder van het Pakistaanse

leger verklaarde dat de aanval niet onbeantwoord zou blijven en dat Pakistan zich het recht

voorbehoudt om op een tijdstip en op een wijze naar eigen keuze te reageren.

Deze militaire actie volgt op weken van oplopende spanningen tussen India en Pakistan. Vorige

maand kwamen bij een aanval door militanten op een Indiase legerpost in Kashmir zeker 26

mensen om het leven. India beschuldigt Pakistan ervan deze groepen te faciliteren, wat

Islamabad resoluut ontkent.