Politieke partijen en coalitievorming: een pleidooi voor democratie en samenwerking

Met de verkiezingen in aantocht, is het niet ongebruikelijk dat politieke partijen alvast hun

standpunten innemen over potentiële coalities. Echter, het vooraf uitsluiten van samenwerking

met bepaalde partijen is ondemocratisch en ondermijnt de macht van de kiezer. In een

democratie ligt de macht bij het volk, en het is aan de kiezer om zijn of haar voorkeur uit te

spreken door middel van de stem. Pas na de verkiezingen, wanneer de uitslag bekend is, kunnen

partijen op basis van de verkregen zetels onderhandelen over samenwerking.

Het vormen van een coalitie moet gebaseerd zijn op de wensen van de kiezers, zoals uitgedrukt

in de verkiezingsuitslag. Partijen met de meeste zetels moeten samenwerken om een regering te

vormen die een breed draagvlak heeft en de wensen van de meeste stemmers weerspiegelt. Dit

proces moet gepaard gaan met het opstellen van een regeerakkoord dat de prioriteiten en het te

voeren beleid duidelijk uiteenzet. Alle politieke partijen streven immers naar de ontwikkeling

van het land en het welzijn van zijn burgers.

Een efficiënte en effectieve regering kan worden bereikt door posten te verdelen over

verschillende partijen. Bijvoorbeeld, een minister van partij A, een directeur van partij B en een

onderdirecteur van partij C op hetzelfde ministerie. Dit stimuleert samenwerking en gedeelde

verantwoordelijkheid, waardoor falen niet aan één partij kan worden toegeschreven.

Transparantie en eerlijkheid zijn cruciaal in dit proces, evenals het plaatsen van de juiste persoon

op de juiste positie, ongeacht de partijkleuren.

Suriname staat op een kruispunt en heeft de beste leiders nodig om het land naar welvaart te

leiden. Onze rijke natuurlijke hulpbronnen moeten op een duurzame manier worden beheerd ten

bate van de gehele bevolking. Daarom is het belangrijk om de verkiezingsuitslag af te wachten

en op basis daarvan een regering te vormen met een breed draagvlak. Laten we samenwerken,

samengroeien en vooruitgaan naar een bloeiende toekomst.

Waterberg, Fabian