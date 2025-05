Surinaamse inflatie sterk gedaald: regering benadrukt sociaal rechtvaardige koers

Suriname heeft in de afgelopen twee jaar een opvallende en stabiele daling van de inflatie

doorgemaakt. Waar het inflatiecijfer in april 2023 nog boven de 65 procent lag, registreerde het

Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) in maart 2025 een inflatie van slechts 5,8 procent.

Dat meldt het ministerie van Financiën en Planning in een persbericht.

De aanzienlijke afname is volgens het ministerie te danken aan een samenhangend pakket aan

beleidsmaatregelen, gericht op macro-economische stabiliteit en het versterken van de

koopkracht van de bevolking. Het schrappen van ongerichte subsidies en het heroriënteren van

overheidsuitgaven naar sociaal-economische prioriteiten hebben daarin een centrale rol

gespeeld.

Ook het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

(EZOTI) heeft actief bijgedragen aan de prijsbeheersing. Door strikte prijscontroles op

basisgoederen en verbeterd markttoezicht is de prijstransparantie vergroot, wat de

beschikbaarheid van essentiële producten ten goede komt.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) leverde eveneens een belangrijke bijdrage via een

strak monetair beleid. Door het beheersen van de geldhoeveelheid en het bewaken van de

wisselkoers is het vertrouwen in de Surinaamse dollar toegenomen. “Een stabiele munt en

voorspelbare prijzen zijn cruciaal voor economische groei en sociaal welzijn,” aldus de CBvS.

Een opvallende sociale maatregel is het initiatief van president Chan Santokhi om

basislevensmiddelen betaalbaar te houden. Via de structurele distributie van voedselpakketten

aan de meest kwetsbare huishoudens beoogt de regering een sociaal rechtvaardige benadering

waarin niemand wordt buitengesloten.

De regering kondigt aan het huidige beleid voort te zetten en waar nodig te verfijnen. “Lage

inflatie is geen doel op zich, maar een stevig fundament waarop we bouwen aan duurzame

groei en brede welvaart voor alle Surinamers,” stelt het ministerie van Financiën en Planning.