Start verharding Gangaram Pandayweg: eerste 6 kilometer in uitvoering

Met het officiële startsein door president Chandrikapersad Santokhi is de verharding van de 30

kilometer lange Gangaram Pandayweg van start gegaan. Het project wordt in drie fasen

uitgevoerd, waarbij de eerste fase zes kilometer bestrijkt. De president benadrukte het belang van

goede infrastructuur voor economische groei, investeringen, het welzijn van burgers en het

vertrouwen in de overheid. “Het is belangrijk dat mensen merken dat er naar hen geluisterd

wordt en dat hun problemen worden aangepakt, ook al kan dat niet allemaal tegelijk,” aldus het

staatshoofd.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken wees erop dat hij twee jaar geleden, op

verzoek van bewoners, de situatie in het gebied heeft onderzocht. Hij noemde diverse reeds

voltooide infrastructurele projecten in het district Saramacca en gaf aan dat zijn ministerie in de

afgelopen jaren SRD 680 miljoen in het gebied heeft geïnvesteerd. “Met deze weg willen we

economische activiteit stimuleren en betere tijden laten terugkeren,” verklaarde hij.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Innovative Road

Technologies N.V. Volgens directeur Jerry Bhairo is de weg in de jaren zestig als zandweg op een

kleidam aangelegd, maar door toegenomen belasting, onder andere door Staatsolie, is verharding

nu noodzakelijk. In de voorbereidende fase zijn sloten opgeschoond, bermen aangelegd, duikers

vervangen en is de weg verbreed van 6 naar 7 meter. De nieuwe weg krijgt een stevige

onderbouw en is ontworpen voor een aslast van 12 ton (waarbij 10 ton is toegestaan) en een

ontwerpsnelheid van 60 km/u.

Onderdirecteur Vikash Moenna van Openbare Werken gaf aan dat vanwege beperkte middelen

gekozen is voor een gefaseerde aanpak. De eerste fase wordt gefinancierd met steun van de Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en kost 3,1 miljoen Amerikaanse dollar. De uitvoering

van fase 2 en 3 volgt zodra er extra financiële ruimte beschikbaar is. De aannemer hoopt de

eerste fase eind juli af te ronden, afhankelijk van het weer en de voortgang tijdens het

regenseizoen.