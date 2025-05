Alice Amafo wil van het leger een bron van kansen maken

ABOP-kandidaat Alice Amafo pleit voor een sterker, breder gewaardeerd en toekomstgericht

Nationaal Leger. Volgens haar blijven militairen achter op het gebied van waardering en positie,

zeker in vergelijking met andere gewapende diensten. Ze stelt dat opeenvolgende legerleiders dit

structureel hebben laten voortbestaan. “Militairen verdienen meer respect en betere

vooruitzichten,” aldus Amafo.

Op maandag leidde Amafo – gekleed in camouflage en onder de naam ‘warrior queen’ – een

symbolische camouflagemars richting de Memre Buku-kazerne. Daar sprak ze haar steun uit

voor de militairen. Ze benadrukte dat de ongelijkheid in behandeling eenvoudig kan worden

rechtgezet. “Met één handtekening kan dit verschil verdwijnen,” stelde ze.

Amafo wil het leger hervormen tot een zogeheten carrière- en ontwikkelingsleger: een instelling

die niet alleen veiligheid biedt, maar ook jongeren opleidt, begeleidt en perspectief biedt. Daarbij

introduceerde ze het begrip criminaliteitsvoorkoming als alternatief voor de veelgebruikte term

criminaliteitsbestrijding. “We moeten jongeren kansen geven voordat ze afglijden, niet pas

achteraf ingrijpen,” zei ze.

Ze ziet het leger als een plek waar jongeren – ook schoolverlaters of ongemotiveerde scholieren

– zich kunnen ontwikkelen tot gerespecteerde burgers. “Een drop-out moet via het leger kunnen

opklimmen tot officier. Zo’n succesverhaal geeft hoop en voorkomt dat jongeren in de

criminaliteit belanden.”

Amafo uitte ook kritiek op het huidige beleid waarin het leger krimpt. Ze verwees naar minister

Mathoera, die eerder aangaf blij te zijn met de afslanking. Amafo denkt daar anders over:

“Internationaal zijn landen trots op hun krijgsmacht. Het leger is het gezicht van de natie. En wie

zijn neus schendt, schendt zijn aanzicht.” Volgens haar verdient Suriname een krijgsmacht die

zowel intern vertrouwen als extern respect oproept.