Vakbond NV Havenbeheer eist terugdraaiing benoeming Reshma Mangre

De Bond van Personeel bij NV Havenbeheer Suriname (BPHB) heeft een kort geding

aangespannen tegen de benoeming van VHP-parlementariër Reshma Mangre tot onderdirecteur.

Volgens BPHB-voorzitter Eric Feller is de aanstelling onrechtmatig en in strijd met de geldende

cao-afspraken. “Deze benoeming voldoet niet aan de wettelijke normen en is bovendien

overbodig gezien de huidige organisatiestructuur,” stelt hij.

Feller benadrukt dat NV Havenbeheer al beschikt over een algemeen directeur, een directeur en

zeven managers, die samen minder dan 200 personeelsleden aansturen. “Als er al sprake moet

zijn van uitbreiding in de leiding, dan moet dat conform de cao, met interne procedure en in

overleg met de directie,” aldus Feller.

De vakbond verwijst naar artikel 5.1 van de cao, waarin is vastgelegd dat bij vacatures voor

functies tot en met onderdirecteursniveau, eerst intern naar geschikte kandidaten moet worden

gezocht. Bij beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel is een interne sollicitatieprocedure

verplicht. Volgens Feller is deze procedure in het geval van Mangre volledig genegeerd. “Zelfs

ons voorstel om haar mee te laten doen aan een interne procedure werd terzijde geschoven,” zegt

hij. De benoeming werd uiteindelijk via de media wereldkundig gemaakt, zonder enige

voorafgaande communicatie met het personeel.

Volgens de bond was directeur Andreas Talea al in oktober 2024 op de hoogte van de

goedkeuring van Mangre’s benoeming, maar volgde de formele bevestiging pas in december. Op

maandag werd het personeel opnieuw verrast met de officiële mededeling dat Mangre per 2 mei

in functie is getreden als onderdirecteur.

Feller en bondssecretaris Cleon Ormskirk leggen correspondentie voor waaruit blijkt dat zij de

directie herhaaldelijk hebben gewaarschuwd dat de benoeming niet rechtsgeldig is. Talea zou

daarbij hebben verwezen naar een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

(AVA), hoewel hij die vergadering zelf niet heeft belegd. “Hij had er geen principiële bezwaren

tegen, maar dat ontslaat hem niet van de plicht om het proces correct te volgen,” aldus Feller.

Een brandbrief van de bond aan de directie bleef onbeantwoord. “Deze politieke benoeming is

een klap in het gezicht van het personeel. Mevrouw Mangre mist de inhoudelijke kennis en

ervaring. Dit werkt demotiverend voor mensen die al jaren bijdragen aan het bedrijf,” zegt Feller.

Op dit moment bevinden algemeen directeur Talea, directeur Magda Milano en een commissaris

zich in het buitenland. De dagelijkse leiding ligt voorlopig bij een van de zeven managers, onder

aanvoering van John Jagroep. Volgens Feller zijn er binnen het managementteam voldoende

gekwalificeerde kandidaten beschikbaar. “Als er echt een onderdirecteur nodig is, kies dan

iemand die het bedrijf kent en zich heeft bewezen.”

De bond heeft inmiddels ook vakcentrale C-47 geïnformeerd over de kwestie en stapt formeel

naar de rechter om de benoeming van Mangre terug te draaien.