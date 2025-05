Olieprijzen dalen door aangekondigde productieverhoging OPEC+

De internationale olieprijzen zijn maandag gedaald nadat OPEC+ aankondigde in juni de

olieproductie verder op te voeren. De markten reageerden bezorgd op de mogelijke toename van

het wereldwijde aanbod, terwijl de vraag naar olie onzeker blijft.

De prijs van een vat Brent-olie daalde met 90 cent (1,47%) tot $60,39, terwijl de Amerikaanse

WTI-prijs 98 cent (1,68%) verloor en uitkwam op $57,31. Beide prijzen bereikten daarmee het

laagste niveau sinds begin april. Vorige week daalde Brent al met 8,3% en WTI met 7,5%.

De productieverhoging maakt deel uit van een plan van OPEC+ om binnen drie maanden

dagelijks 960.000 extra vaten op de markt te brengen. Daarmee wordt bijna de helft van de

productiebeperkingen die sinds 2022 van kracht zijn, teruggedraaid. Bronnen binnen het

oliekartel suggereren dat de vrijwillige beperkingen mogelijk tegen oktober volledig worden

opgeheven, tenzij landen als Irak en Kazachstan beter gaan voldoen aan eerdere afspraken.

Saudi-Arabië lijkt de drijvende kracht achter deze versnelde verhoging. Volgens analisten wil het

land niet alleen landen die hun productiequota overschrijden disciplineren, maar ook druk

uitoefenen op Amerikaanse schalieproducenten, die profiteren van hogere olieprijzen.

De financiële sector reageert voorzichtig op de ontwikkelingen. Barclays verlaagde zijn prognose

voor de Brent-prijs in 2025 met $4 naar $66 per vat. ING schroefde de verwachting terug van

$70 naar $65. Volgens ING-analisten wordt de markt beïnvloed door “aanzienlijke

vraagonzekerheid”, gecombineerd met geopolitieke spanningen en mogelijke nieuwe

handelstarieven.

David Wech, analist bij energieonderzoeksbureau Vortexa, waarschuwt dat de wereldwijde

olievoorraden snel oplopen. Sinds februari is er volgens hem al 150 miljoen vaten extra

opgeslagen in opslagfaciliteiten op het land en in tankers op zee.