CHS en BiZa versterken verkiezingsvoorbereiding met infosessie voor hoofdstembureaus

In aanloop naar de verkiezingen van 25 mei heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS), in

samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), een derde informatieronde

georganiseerd voor leden van de hoofdstembureaus (HSB’s). De sessie had als doel de betrokken

functionarissen optimaal voor te bereiden op een ordentelijk en transparant verloop van de

verkiezingen.

CHS-voorzitter Lilawati Punwasi-Raghoebier onderstreepte het belang van vertrouwen in het

verkiezingsproces. “Wij streven naar een uitvoering die voldoet aan de wettelijke voorschriften

en die door waarnemers én het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) als betrouwbaar wordt

beschouwd,” verklaarde zij.

BiZa-onderminister Maurits Hassankhan richtte zich tijdens de sessie vooral op de praktische

aspecten. Hij riep de deelnemers op de verstrekte instructies grondig door te nemen om fouten op

de dag van stemming te voorkomen. “Voorbereiding is cruciaal om het proces vlekkeloos te laten

verlopen,” aldus Hassankhan.

Tijdens de bijeenkomst kwamen onder andere de taken van de HSB’s en de stembureaus voor en

na de stemming aan bod. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de correcte invulling van processen-

verbaal. Daarnaast kregen de aanwezigen een demonstratie van de digitale applicatie die zal

worden gebruikt voor de eindverwerking van de stemresultaten.

De training wordt afgesloten met een simulatieoefening op de verschillende locaties van de

hoofdstembureaus, zodat het personeel in een realistische setting kan oefenen met de opgedane

kennis.