CDU-leider Friedrich Merz faalt in eerste poging om bondskanselier te worden

De Duitse CDU-leider Friedrich Merz is er dinsdag niet in geslaagd om voldoende stemmen in

de Bondsdag te krijgen om tot bondskanselier te worden gekozen. Zijn mislukte kandidatuur

betekent een nieuwe politieke tegenslag voor Duitsland, slechts enkele maanden na de federale

verkiezingen van februari.

Merz, leider van de christendemocratische CDU/CSU, had eerder een coalitie gevormd met de

sociaaldemocratische SPD. Toch ontving hij slechts 310 stemmen in het parlement – zes te

weinig voor een absolute meerderheid. Minstens 18 leden van zijn eigen coalitie stemden tegen

of onthielden zich. In totaal waren er 307 tegenstemmen en negen onthoudingen.

De afwijzing is historisch: sinds de oprichting van de Bondsrepubliek in 1949 is het niet eerder

voorgekomen dat een kanselierskandidaat in de eerste ronde wordt verworpen. De Bondsdag

heeft nu veertien dagen de tijd om alsnog een kanselier te kiezen. Een tweede stemronde is

mogelijk, maar een datum is nog niet vastgesteld.

De mislukte stemming heeft ook internationale gevolgen. Geplande bezoeken van Merz aan

Frankrijk en Polen worden overschaduwd door de politieke instabiliteit. Analisten waarschuwen

dat de verdeeldheid binnen de coalitie het leiderschap van Merz ernstig ondermijnt. “Dit toont

aan dat hij nog geen gezag heeft opgebouwd binnen zijn eigen alliantie,” aldus Holger

Schmieding, hoofdeconoom bij Berenberg Bank.

Na de verkiezingen in februari, waarbij de CDU/CSU 28,5% van de stemmen behaalde, was een

coalitie noodzakelijk. De SPD werd met 16,4% de partner van Merz, maar beide partijen

verliezen inmiddels terrein in de peilingen. De rechts-populistische AfD eindigde op de tweede

plaats en staat in sommige peilingen zelfs bovenaan.

De politieke onzekerheid komt op een gevoelig moment. De nieuwe Amerikaanse president

Donald Trump heeft zware importheffingen ingevoerd, wat de spanningen op wereldniveau

verhoogt. Ook eist hij dat NAVO-lidstaten hun defensie-uitgaven opschroeven — een punt van

discussie binnen de Duitse politiek.

“Het afwijzen van Merz is een duidelijk teken van interne verdeeldheid,” zegt Jens Suedekum

van het Instituut voor Mededingingseconomie. “Het parlement vertrouwt de koers van deze

coalitie nog niet.”

Of Merz alsnog bondskanselier wordt, hangt af van zijn vermogen om zijn coalitiepartners snel

op één lijn te krijgen.