Vrouw en kind ongedeerd bij woningbrand aan Mijnhooplaan

Maandagavond is brand uitgebroken in een woning aan de Mijnhooplaan. De 24-jarige

bewoonster werd gewekt door lawaai en ontdekte dat haar huis in brand stond. Dankzij snel

handelen en hulp van omstanders kon zij zichzelf en haar kind op tijd in veiligheid brengen.

Beiden bleven ongedeerd.

De brandweer trof bij aankomst een felle brand aan. Eén slaapkamer was volledig verwoest,

terwijl een tweede aanzienlijke brandschade opliep. De overige vertrekken – waaronder de

woonkamer, keuken en sanitaire ruimte – bleven grotendeels gespaard.

Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Voorlopig onderzoek door politie en brandweer

heeft geen directe aanwijzingen opgeleverd voor brandstichting of een technisch mankement. De

exacte oorzaak wordt nog onderzocht door de brandweer in samenwerking met forensische

specialisten.

De woning is verzekerd tegen brandschade.