President Santokhi belooft gratis eigendomstitels voor bewoners Mariënburg

President Chandrikapersad Santokhi heeft aangekondigd dat het decennialange grondprobleem in

Mariënburg binnenkort definitief wordt opgelost. Tijdens de afsluiting van de VHP-roadshow op

het oud-veerplein in Meerzorg (Commewijne) zei het staatshoofd dat de regering woensdag een

staatsbesluit zal goedkeuren waarmee alle percelen in Mariënburg worden omgezet naar

eigendom – volledig kosteloos voor de bewoners.

“We gaan dit oplossen,” aldus Santokhi. “Alle personen gaan het gratis krijgen… zonder te

betalen.” Dit betekent een grote doorbraak in een dossier dat al meer dan veertig jaar voortsleept.

Volgens de gebruikelijke regels moet voor grondconversie 25 SRD per vierkante meter worden

betaald, maar daarvan wordt nu afgeweken. Enkele weken geleden werd onderminister Sieuw

Ramsukul (Grondbeleid en Bosbeheer) door de president naar Mariënburg gestuurd om de

situatie ter plaatse te onderzoeken.

De kwestie kwam begin april opnieuw op de agenda toen VHP’er Johnny Kasdjo, samen met

vertegenwoordigers van de gemeenschap, de problematiek bij de president aankaartte. Naast het

ontbreken van juridische zekerheid over de percelen, wezen zij op schrijnende omstandigheden:

inwoners die decennialang in het gebied wonen, kunnen bij overlijden niet in hun eigen

gemeenschap worden begraven vanwege een gebrek aan ruimte op de begraafplaatsen.

Santokhi onderstreepte het belang van Commewijne, niet alleen als woongebied maar ook als

toeristische trekpleister. De komst van ‘The Golden Eye of Suriname’, het eerste reuzenrad van

het land, in dit district is volgens hem een teken van die ontwikkeling. Daarnaast speelt

Commewijne een cruciale rol als doorgangsgebied richting Marowijne.