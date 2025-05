Santokhi: “samenwerking vereist ruggengraat en zuivere intenties”

Tijdens een ressortenclustervergadering aan de Baldewshoopweg heeft VHP-voorzitter en

president Chan Santokhi fel uitgehaald naar de NDP, die publiekelijk heeft uitgesloten om in de

toekomst samen te werken met de VHP. Santokhi reageerde fel op deze uitspraken en stelde

de vraag of de VHP überhaupt bereid zou zijn om met de NDP samen te werken.

“Ze zeggen dat wij geen optie zijn. Maar wil de VHP überhaupt met jullie werken? Wij zijn als

een grote olifant. Als je samenwerking zoekt, moet je eerst bewijzen dat je de kracht en de

hoogte aankan,” aldus Santokhi, die zijn boodschap met beeldspraak kracht bijzette.

De VHP-leider benadrukte dat zijn partij geen enkele vorm van arrogantie of overheersing zal

toestaan bij toekomstige coalitievormingen. Hij liet ook weten dat de balans binnen de huidige

coalitie hersteld zal worden, met meer nadruk op wederzijds respect.

Verder uitte Santokhi zware kritiek op de rol van de NDP en NPS in het verleden. Hij hekelde

het falen van de NPS op het gebied van binnenlandse ontwikkeling en verweet de NDP

verwoesting, geweld en achteruitgang, met name in het binnenland. “Welke ontwikkeling

hebben ze gebracht? Ze vragen mandaat, maar hebben enkel vernietiging achtergelaten,” zei

hij.

Hij verwees naar het vredesproces waarin de VHP en voormalig partijleider Lachmon een

sleutelrol speelden tijdens het binnenlands conflict. “Wij bouwen opnieuw op. Anderen hebben

destijds het schip verlaten toen het moeilijk werd. Nu het rustiger is, willen ze weer aan boord

springen. Maar leiderschap toon je in de storm, niet wanneer de kust veilig is.”

Santokhi sloot zijn betoog af met een harde waarschuwing richting de NDP. “Jullie hebben het

vertrouwen van het volk, de rechtsstaat én de economie geschaad. En nu kom je terug met lege

handen? Het eerste wat wij dan vragen is: ga je weer stelen? Ga je weer roven?”