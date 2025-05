Brand in schaftruimte aan Industrieweg Zuid mogelijk veroorzaakt door sigarettenpeuk

Op vrijdagmiddag is brand uitgebroken in een schaftruimte achter een loods aan de Industrieweg

Zuid in Suriname. Een alerte arbeider ontdekte de rookontwikkeling toen hij naar de achterzijde

van het gebouw liep voor inspectie. Hij schakelde direct de verantwoordelijke persoon ter plaatse

in.

De brandweer was snel ter plaatse na de melding en slaagde erin om het vuur vlot onder controle

te krijgen. Voor hun aankomst hadden arbeiders nog geprobeerd het vuur zelf te bestrijden, maar

de vlammen verspreidden zich te snel.

Door het kordate optreden van de brandweer kon een deel van het houten gebouw, dat dienstdoet

als rust- en eetruimte voor werknemers, behouden blijven.

Brandweervoorlichter Olton Pinas verklaarde dat de oorzaak van de brand nog wordt onderzocht.

Op de plek van de brand werd een sigarettenpeuk gevonden, wat erop wijst dat onvoorzichtig

omgaan met rookwaar mogelijk aan de basis ligt van het incident. Het Forensisch

Onderzoeksteam doet verder onderzoek naar de exacte oorzaak.

Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen.