Bolsonaro verlaat ziekenhuis na buikoperatie en kondigt deelname aan Mars aan

De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro is zondag ontslagen uit het ziekenhuis na

een verblijf van drie weken, waarin hij herstelde van een ingrijpende buikoperatie. De 70-jarige

politicus onderging de behandeling wegens een darmverstopping. Sinds hij in 2018 slachtoffer

werd van een steekpartij, heeft hij verschillende medische ingrepen moeten ondergaan —

inmiddels al zes operaties.

Via sociale media liet Bolsonaro eerder op de dag weten dat hij naar huis mocht. In zijn bericht

liet hij ook weten woensdag te willen deelnemen aan de zogenoemde “Vreedzame Mars voor

Humanitaire Amnestie”, georganiseerd ter ondersteuning van zijn aanhangers die betrokken

waren bij de bestorming van overheidsgebouwen na zijn verkiezingsnederlaag in 2022.

“Ik keer herboren terug naar huis. Mijn volgende missie: de mars op 7 mei,” schreef hij aan zijn

volgers.

De mars is bedoeld als steunbetuiging aan de personen die na de verkiezingsonlusten van januari

2023 zijn vervolgd. Bolsonaro reisde de afgelopen maanden door het land om steun te

mobiliseren voor amnestie voor deze groep. Zijn opname in het ziekenhuis volgde op hevige

buikpijn tijdens een evenement in de noordoostelijke deelstaat Rio Grande do Norte.

Naast zijn medische problemen kampt de ex-president ook met juridische uitdagingen. In maart

besloot het Braziliaanse Hooggerechtshof dat hij moet terechtstaan voor zijn vermeende rol in

een complot om de verkiezingsuitslag van 2022 ongedaan te maken. Daarbij zouden plannen zijn

beraamd om zittend president Luiz Inacio Lula da Silva te vergiftigen en een rechter van het

Hooggerechtshof uit te schakelen. In totaal zijn 33 anderen medeverdacht in deze zaak.

Bolsonaro is inmiddels uitgesloten van deelname aan verkiezingen tot ten minste 2030, wegens

machtsmisbruik en het verspreiden van ongefundeerde beschuldigingen over fraude binnen het

elektronische stemsysteem van Brazilië. Ondanks deze beperkingen blijft hij een prominente

figuur binnen de Braziliaanse rechterzijde, met nauwe banden met conservatieve leiders in het

buitenland.