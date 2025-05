President Sheinbaum wijst voorstel Trump af: geen Amerikaanse troepen op Mexicaanse bodem

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft tijdens een toespraak bekend gemaakt dat ze

een aanbod van de Amerikaanse president Donald Trump resoluut heeft afgewezen. Trump had

voorgesteld Amerikaanse militairen naar Mexico te sturen om de strijd tegen de georganiseerde

misdaad en de drugshandel te versterken.

Volgens Sheinbaum vond het gesprek op 16 april plaats. Trump vroeg hoe hij kon bijdragen aan

de bestrijding van drugskartels, met als suggestie het inzetten van Amerikaanse strijdkrachten.

De Mexicaanse leider weigerde dit aanbod en benadrukte dat de Mexicaanse soevereiniteit “niet

onderhandelbaar” is. “Ons grondgebied is niet te koop,” verklaarde ze.

De opmerkingen volgden kort op een publicatie van The Wall Street Journal, waarin gemeld

werd dat Trump druk uitoefent op Mexico voor een grotere militaire rol van de VS bij de aanpak

van drugskartels, met name vanwege de productie en smokkel van fentanyl naar de VS.

Sinds zijn herintrede als president in januari voert Trump harde kritiek op zowel Mexico als

Canada, die hij verwijt onvoldoende te doen tegen de smokkel van verdovende middelen. Als

onderdeel van zijn beleid linkte hij eerder handelsmaatregelen zoals hogere invoerheffingen aan

de drugsproblematiek.

Tijdens het gesprek met Trump gaf Sheinbaum wel aan bereid te zijn tot samenwerking op het

gebied van informatie-uitwisseling. Tegelijkertijd riep ze de VS op om hun verantwoordelijkheid

te nemen in het tegengaan van de grootschalige wapenhandel vanuit Amerika naar Mexico —

een fenomeen dat het geweld in het land al bijna twintig jaar voedt en aan meer dan 450.000

mensen het leven heeft gekost.

Trump zou inmiddels een presidentieel bevel hebben uitgevaardigd om maatregelen te nemen

tegen de illegale wapenexport richting Mexico, volgens Sheinbaum.

Een woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad bevestigde aan persbureau

Reuters dat Trump meer inspanningen van Mexico eist tegen de kartels, maar benadrukte ook de

intentie om de samenwerking tussen beide landen verder te verdiepen. Tegelijkertijd

waarschuwde hij voor de aanhoudende dreiging van “gevaarlijke buitenlandse terroristische

organisaties” en de impact daarvan op Amerikaanse gemeenschappen.

Ondanks de diplomatieke gesprekken zet Trump zijn omstreden plannen voort om de “grootste

deportatie-operatie in de Amerikaanse geschiedenis” uit te voeren, ondanks juridische

tegenwind. Ondertussen heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie een tweede militair

gebied langs de grens met Mexico aangewezen, waar militairen ingezet mogen worden om

illegale migranten aan te houden totdat civiele autoriteiten hen overnemen. Deze nieuwe

militaire zone bevindt zich in Texas, bij de legerbasis Fort Bliss, en volgt op een eerdere

instelling van een soortgelijke zone in New Mexico.