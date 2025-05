Financiële hindernissen vertragen accreditatieproces AHKCO

De Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) heeft noodgedwongen het

accreditatietraject van haar opleidingen tijdelijk moeten stopzetten vanwege een gebrek aan

financiële middelen. Directeur Jane Bergraaf-Kolf bevestigde tegenover Suriname Herald dat het

proces vorig jaar weliswaar van start ging, maar door het uitblijven van financiering stil is komen

te liggen.

“Op administratief vlak waren we klaar om door te gaan, maar de kosten van accreditatie bleken

op dat moment niet haalbaar. Zonder de benodigde middelen konden we simpelweg niet verder,”

aldus Bergraaf-Kolf. Ze voegde daaraan toe dat AHKCO in oktober een nieuwe poging zal doen,

ditmaal met ondersteuning uit subsidiegelden van 2023.

Naast het financiële aspect speelt ook de fysieke locatie van de instelling een rol in het

accreditatieproces. Volgens de directeur vormt de huidige vestiging op zichzelf al een obstakel

voor accreditatie, waardoor er eveneens wordt gewerkt aan verbetering van de huisvesting.

Als eerste zal de opleiding Sociale Culturele Vormingswerk (Socuvo) worden aangeboden voor

accreditatie. Deze richting heeft volgens Bergraaf-Kolf de meeste afgestudeerden opgeleverd en

vormt daarmee een logische eerste stap in het traject, dat inmiddels opnieuw in gang is gezet.

Om toekomstige financiële afhankelijkheid van de overheid te verminderen, richt de academie

zich op uitbreiding van haar opleidingenaanbod. “We leven nu grotendeels van de

inschrijfgelden. Het is belangrijk dat we zelf initiatieven ontplooien om financieel veerkrachtiger

te worden. Beroepsgericht onderwijs aanbieden is en blijft onze kerntaak – en daar excelleren we

in,” besluit Bergraaf-Kolf.